बॉयफ्रेंड संग Taylor Swift ने की सगाई, सिंगर ने फ्लॉन्ट की डायमंड रिंग, Photos

हॉलीवुड सिंगर टेलर स्विफ्ट ने बॉयफ्रेंड ट्रैविस केल्सी को 2 साल डेट करने के बाद सगाई कर ली है. सेरेमनी की कुछ तस्वीरें टेलर और ट्रैविस ने मिलकर इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं, लेकिन दोनों ने ही कॉमेंट्स सेक्शन बंद कर दिया है. फैन्स दोनों के लिए बेहद खुश हैं.

टेलर स्विफ्ट और ट्रैविस की सगाई की तस्वीरें (Photo: Instagram @Taylor Swift)
हॉलीवुड की मशहूर सिंगर टेलर स्विफ्ट ने बॉयफ्रेंड ट्रैविस केल्सी से सगाई कर ली है. इस दौरान की कुछ तस्वीरें सिंगर ने सोशल मीडिया पर सेयर कीं. इनमें दोनों ही काफी रोमांटिक होते नजर आ रहे हैं. टेलर, बड़ी सी डायमंड रिंग एक फोटो में फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं. 

टेलर-ट्रैविस की लव स्टोरी
सोमवार का दिन हॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए खास रहा. टेलर और ट्रैविस ने मिलकर सोशल मीडिया पर सगाई की कुछ तस्वीरें शेयर कीं. दोनों ही फोटोज में गले लगते और किस करते भी नजर आए. इन फोटोज के कैप्शन में लिखा था- आपकी इंग्लिश टीचर, और जिम टीचर की शादी हो रही है. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Taylor Swift (@taylorswift)

कब हुई थी पहली मुलाकात?
कपल ने सोशल मीडिया पोस्ट का कॉमेंट सेक्शन फैन्स के लिए बंद कर दिया है. वो अपनी इस सेरेमनी को प्राइवेट रखना चाहते थे, जो कि रखा भी. दोनों की पहली मुलाकात साल 2023 में हुई थी. पहले दोस्ती हुई, इसके बाद प्यार हुआ. ट्रैविस, टेलर का एक कॉन्सर्ट अटेंड करने के लिए एरोहेड स्टेडियम पहुंचे थे. वहां, उन्होंने टेलर को एक फ्रेंडशिप बैंड दिया, जिसपर उनका लकी नंबर लिखा था. किसी को अंदाजा नहीं था कि टेलर और ट्रैविस दो साल डेट करने के बाद शादी की अनांउसमेंट करेंगे. 

जब ट्रैविस ने टेलर को फ्रेंडशिप बैंड दिया तो उसे लेने से टचेलर ने इनकार कर दिया. इशके कुछ दिन बाद टेलर, ट्रैविस का गेम देखने के लिए स्टेडियम गई थीं. जब गेम खत्म हुआ तो दोनों वहां से साथ में कहीं चले गए. वहां से दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत हुई, क्योंकि ट्रैविस को हमेशा उसके बाद टेलर स्टेडियम में चियर करती ही नजर आईं. 

कौन हैं टेलर स्विफ्ट?
13 दिसंबर 1989 में जन्मीं टेलर स्विफ्ट, अमेरिकन सिंगर और सॉन्गराइटर हैं. साल 2005 में टेलर ने Big Machine Records के साथ एल्बम के लिए अपना पहला प्रोजेक्ट साइन किया जो साल 2006 में रिलीज हुइई थी. इसके बाद साल 2008 में 'फीयरलेस' एल्बम रिलीज हुई. इनके कई गाने हैं जो यूट्यूब पर बिलियन्स में सुने जा चुके हैं. 'ब्लैंक स्पेस' और 'शेक इट ऑफ' इनमें से हैं. 

कौन हैं ट्रैविस केल्सी?
केल्सी पेशे से फुटबॉलर हैं. 87 नंबर की ये जर्सी पहनते हैं. Kansas City Chiefs की ओर से खेलते हैं. Tight end इनकी पोजीशन रहती है. 5 अक्टूबर 1989 में इनका जन्म वेस्टलेक Ohio में हुआ था. 

---- समाप्त ----
