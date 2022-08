Sridevi के लुक को अमेरिकन मॉडल Kylie Jenner ने किया कॉपी, फैंस के बीच मची हलचल

बॉलीवुड की बेहतरीन अदाकारा रहीं श्रीदेवी (Sridevi) को उनके फैंस आज भी याद करते हैं. अपने एक्टिंग टैलेंट के साथ-साथ लुक्स के लिए भी श्रीदेवी को जाना जाता था. तभी तो उनके लुक्स आज भी कई सेलेब्स और फैंस को प्रेरणा दे रहे हैं. अब श्रीदेवी के एक पुराने फोटोशूट की तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो गई हैं. इन फोटोज की तुलना किम कर्दाशियां की बहन काइली जेनर (Kylie Jenner) की लेटेस्ट फोटोज से हो रही है.

काइली ने कॉपी किया श्रीदेवी का लुक

1990 में श्रीदेवी ने एक जबरदस्त फोटोशूट करवाया था. इस फोटो में वह सिल्वर कलर का हुडेड चेनमेल वाला टॉप पहने नजर आई थीं. अब अमेरिकन रियलिटी टीवी स्टार काइली जेनर ने भी इस लुक को कॉपी किया है. ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि श्रीदेवी के फैंस और सोशल मीडिया यूजर कह रहे हैं.

सोशल मीडिया पर श्रीदेवी और काइली जेनर के लुक्स की फोटोज वायरल हो रही हैं. फोटोज में दोनों के लुक एक जैसी ही लग रहे हैं. ऐसे में फैंस का कहना है कि काइली ने इस श्रीदेवी को कॉपी किया है. एक यूजर ने दोनों के लुक को शेयर करते हुए लिखा, 'यह सबूत है कि श्रीदेवी स्टाइल और फैशन को समझने के लिए मामले में अपने समय से बहुत आगे थी.'

श्रीदेवी और काइली जेनर दोनों ही स्पार्कली सिल्वर टॉप पहने हुए हैं. दोनों टॉप्स की नेक काउल स्टाइल में है और दोनों में हुड हैं. दोनों चेनमेल पीसेज के साथ एक जैसे हेयरस्टाइल और मेकअप को किया गया है. श्रीदेवी के लुक को एक भारतीय डिजाइनर ने बनाया था. वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक, काइली का लुक एक स्पेनिश डिजाइनर ने तैयार किया है.

Kylie Jenner latest outfit looks almost indentical to the outfit of Sridevi wore way back in 1980 pic.twitter.com/WR12PxfOUp