scorecardresearch
 

Feedback

33 की उम्र में दुल्हन बनीं अरबपति सेलेना गोमेज, बॉयफ्रेंड संग रचाई शादी, हुईं रोमांटिक

अमेरिकन सिंगर और एक्ट्रेस सेलेना गोमेज शादी के बंधन में बंध गई हैं. उन्होंने लॉन्गटाइम बॉयफ्रेंड बेनी ब्लैंको संग शादी करके 33 की उम्र में घर बसा लिया है. सेलेना के वेडिंग फोटोज सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहे हैं. आपने देखे क्या?

Advertisement
X
शादी के बंधन में बंधीं सेलेना गोमेज (Photo: Instagram @selenagomez)
शादी के बंधन में बंधीं सेलेना गोमेज (Photo: Instagram @selenagomez)

फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेस और सिंगर सेलेना गोमेज अब मिस से मिसेज बन गई हैं. 33 साल की एक्ट्रेस ने अपने सपनों के राजकुमार और म्यूजिक प्रोड्यूसर-सॉन्ग राइटर बेनी ब्लैंको संग शादी रचा ली है. नई जिंदगी की शुरुआत करके उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है. उन्हें दुनियाभर के फैंस से प्यार मिल रहा है. 

शादी के बंधन में बंधीं सेलेना गोमेज

सेलेना ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शादी की तस्वीरें शेयर करके फैंस को गुडन्यूज दी है. शादी की तस्वीरों में सेलेना व्हाइट वेडिंग गाउन में दिखाई दे रही हैं. दुल्हन बनकर वो किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रहीं. व्हाइट गाउन संग उन्होंने मिनिमल जूलरी कैरी की. मेकअप को काफी सटल ही रखा है. साइड पार्टेड शॉर्ट ओपन हेयर में सेलेना गॉर्जियस लग रही हैं. उनके ब्राइडल लुक से फैंस नजरें नहीं हटा पा रहे हैं. वहीं, उनके पति बेनी ब्लैंको ब्लैक सूट में काफी जंच रहे हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

Ameesha Patel
Bollywood Actress Ameesha Patel ने कही दिल की बात! 
James Cameron directoral Avatar: Fire and Ash
पेंडोरा की खूबसूरत दुनिया में आएगा भूचाल, शानदार है 'अवतार 3' का नया ट्रेलर 
Harry Potter actress Emma Watson
ड्राइविंग पर लगा छह महीना का बैन, दुनियाभर में शर्मिंदा हुई एक्ट्रेस 
Rihanna Blessed with baby girl
अरबपति सिंगर तीसरी बार बनी मां, घर आई नन्ही राजकुमारी 
भारत में गॉडफादर सिनेमाघरों को दोबारा दिखाई जा रही है. (Photo: Sora)
शांत-शातिर 'गॉडफादर' की दीवानगी 53 साल बाद भी क्यों जस की तस? 

दूल्हे संग रोमांटिक हुईं सेलेना

वेडिंग फोटोज में सेलेना अपनी डायमंड रिंग भी फ्लॉन्ट करती हुई नजर आईं. एक्ट्रेस ने अपने हमसफर बेनी ब्लैंको संग कई रोमांटिक पोज भी दिए. न्यूली मैरिड कपल एक दूजे की बांहों में डूबा दिखा. सेलेना और बेनी ब्लैंको की सिजलिंग केमिस्ट्री फैंस का दिल जीत रही है. 

Advertisement

यहां देखें सेलेना और बेनी ब्लैंको के वेडिंग फोटोज-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Selena Gomez (@selenagomez)

सेलेना और बेनी ब्लैंको को मिल रहीं बधाइयां

सेलेना ने पोस्ट के कैप्शन में अपनी वेडिंग डेट भी रिवील की है. उनकी शादी 27 सितंबर 2025 को हुई है. शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रही हैं. दुनियाभर के फैंस और सेलेब्स कपल को नई शुरुआत के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स और बधाइयां दे रहे हैं. 

बता दें कि सेलेना और बेनी ब्लैंको ने लंबे समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद पिछले साल सगाई की थी. मगर अब दोनों ने शादी करके एक दूसरे को हमेशा के लिए अपना हमसफर बना लिया है. वेडिंग फोटोज में कपल की मिलियन डॉलर स्माइल उनकी खुशी को जगजाहिर कर रही है.

एक्ट्रेस की शादी की तस्वीरें देखकर फैंस भी खुशी से गदगद हो गए हैं. फैंस सेलेना और बेनी ब्लैंको को हमेशा यूं ही साथ में खुश रहने की दुआएं दे रहे हैं. कपल को हमारी तरफ से शादी की बहुत-बहुत बधाई. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement