33 की उम्र में दुल्हन बनीं अरबपति सेलेना गोमेज, बॉयफ्रेंड संग रचाई शादी, हुईं रोमांटिक

फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेस और सिंगर सेलेना गोमेज अब मिस से मिसेज बन गई हैं. 33 साल की एक्ट्रेस ने अपने सपनों के राजकुमार और म्यूजिक प्रोड्यूसर-सॉन्ग राइटर बेनी ब्लैंको संग शादी रचा ली है. नई जिंदगी की शुरुआत करके उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है. उन्हें दुनियाभर के फैंस से प्यार मिल रहा है.

शादी के बंधन में बंधीं सेलेना गोमेज

सेलेना ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शादी की तस्वीरें शेयर करके फैंस को गुडन्यूज दी है. शादी की तस्वीरों में सेलेना व्हाइट वेडिंग गाउन में दिखाई दे रही हैं. दुल्हन बनकर वो किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रहीं. व्हाइट गाउन संग उन्होंने मिनिमल जूलरी कैरी की. मेकअप को काफी सटल ही रखा है. साइड पार्टेड शॉर्ट ओपन हेयर में सेलेना गॉर्जियस लग रही हैं. उनके ब्राइडल लुक से फैंस नजरें नहीं हटा पा रहे हैं. वहीं, उनके पति बेनी ब्लैंको ब्लैक सूट में काफी जंच रहे हैं.

दूल्हे संग रोमांटिक हुईं सेलेना

वेडिंग फोटोज में सेलेना अपनी डायमंड रिंग भी फ्लॉन्ट करती हुई नजर आईं. एक्ट्रेस ने अपने हमसफर बेनी ब्लैंको संग कई रोमांटिक पोज भी दिए. न्यूली मैरिड कपल एक दूजे की बांहों में डूबा दिखा. सेलेना और बेनी ब्लैंको की सिजलिंग केमिस्ट्री फैंस का दिल जीत रही है.

यहां देखें सेलेना और बेनी ब्लैंको के वेडिंग फोटोज-

सेलेना और बेनी ब्लैंको को मिल रहीं बधाइयां

सेलेना ने पोस्ट के कैप्शन में अपनी वेडिंग डेट भी रिवील की है. उनकी शादी 27 सितंबर 2025 को हुई है. शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रही हैं. दुनियाभर के फैंस और सेलेब्स कपल को नई शुरुआत के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स और बधाइयां दे रहे हैं.

बता दें कि सेलेना और बेनी ब्लैंको ने लंबे समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद पिछले साल सगाई की थी. मगर अब दोनों ने शादी करके एक दूसरे को हमेशा के लिए अपना हमसफर बना लिया है. वेडिंग फोटोज में कपल की मिलियन डॉलर स्माइल उनकी खुशी को जगजाहिर कर रही है.

एक्ट्रेस की शादी की तस्वीरें देखकर फैंस भी खुशी से गदगद हो गए हैं. फैंस सेलेना और बेनी ब्लैंको को हमेशा यूं ही साथ में खुश रहने की दुआएं दे रहे हैं. कपल को हमारी तरफ से शादी की बहुत-बहुत बधाई.

