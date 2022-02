हाथ से पकड़ा गाउन, स्टेज पर नंगे पैर आईं एक्ट्रेस, क्या है वजह?

हॉलीवुड के सबसे प्रतिष्ठित अवॉर्ड्स में से एक Screen Actors Guild Awards 2022 यानी SAG Awards का आयोजन रविवार शाम हुआ. इस अवॉर्ड्स शो में फेमस सीजर और एक्ट्रेस सेलिना गोमेज ने भी शिरकत की. अपने आउटफिट और स्टाइल के चलते सेलिना के खूब चर्चे हुए. साथ ही उन्होंने अवॉर्ड शो के स्टेज पर नंगे पैर जाकर खलबली मचा दी.

स्टेज पर नंगे पैर पहुंची सेलिना

सेलिना गोमेज अपने को-स्टार मार्टिन शार्ट के साथ SAG Awards के मंच पर अवॉर्ड प्रेजेंट करने गई थीं. रेड कारपेट पर अपने ब्लैक आउटफिट से मैचिंग ब्लैक हील्स पहने नजर आईं सेलिना को स्टेज पर नंगे पैर देखा गया. ऐसे में सभी उन्हें देखकर चौंक गए. कई लोगों ने उनकी तारीफ की तो कई चकरा गए. इस लम्हे की वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स के मन में यह सवाल था कि आखिर सेलिना गोमेज ने अपनी हील्स को क्यों उतारा और स्टेज पर नंगे पैर क्यों आईं?

माथे पर बिंदी-कानों में झुमके, सफेद लहंगा चोली में Shahrukh की बेटी Suhana Khan ने ढाई कयामत, PHOTOS

फैंस कर रहे सेलिना की तारीफ

असल में सेलिना गोमेज ने SAG Awards के रेड कारपेट पर जबरदस्त लुक में नजर आई थीं. हालांकि अपनी हील्स की वजह से सेलिना फोटोग्राफर्स के सामने घुटनों के बल गिर पड़ी थीं. इसके बाद उन्होंने अपनी हील्स को इवेंट के समय ही उतारने का फैसला किया. सेलिना के फैंस यह अंदाज देखकर बेहद खुश हो गए हैं. कुछ का कहना ये भी है कि सिर्फ सेलिना गोमेज ही ऐसा कुछ कर सकती हैं.

No heels - is a new trend😂 selena fell, that’s why she is without heels😏 i love her lol#SelenaGomez #SAGAwards pic.twitter.com/IJQi1L92zf — Hailee Dickinson Bishop Steinfeld (@HaileeS96310604) February 28, 2022

I don't know why but i found this cute😭😭😭😭 shoes less selena have my heart🥺❤️#SelenaGomez pic.twitter.com/YunRT5pbOV — 𝘼𝙝𝙖𝙣𝙖✰ (@ahusthetic) February 28, 2022

That's the most selena gomez thing 💀 — VooDoo♀ (@TaylenaVoodoo) February 28, 2022

There's something so wholesome about Selena...😍😍 Love that girl❤️❤️ — Regina (@Ms_lolaRegina) February 28, 2022

Selena Gomez walking onto the SAG Awards stage without shoes on to present an award is so camp #SAGAwards pic.twitter.com/ZtZQIyngeC — Emily (@emilybernay) February 28, 2022

पैपराजी पर क्यों आया Salman Khan को गुस्सा? एक्टर का एयरपोर्ट वीडियो वायरल

सेलिना ने इस अवॉर्ड शो में आउटस्टैंडिंग परफॉरमेंस बाय अ फीमेल एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल के अवॉर्ड को प्रेजेंट किया था. उनकी सीरीज Only Muders in the Building को भी नॉमिनेशंस में जगह मिली थी. सेलिना और मार्टिन ने अवॉर्ड को प्रेजेंट करते हुए ऑडियंस को अपने मजाकिया अंदाज से खूब एंटरटेन भी किया.