हॉलीवुड स्टार विल स्मिथ ने की सदगुरु जग्गी वासुदेव से मुलाकात, तस्वीरें वायरल

ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु ने हाल ही में हॉलीवुड सुपरस्टार विल स्मिथ से खास मुलाकात की थी. सोशल मीडिया पर दोनों की मुलाकात की कई तस्वीरें वायरल हो चुकी हैं. फैन्स ये देख हैरान है कि सदगुरु ने विल स्मिथ से मुलाकात की है और उन्हें धर्म पर चलने की सीख भी दे दी है. खुद सदगुरु ने भी उस मुलाकात की जानकारी दी है.

सदगुरु से मिले विल स्मिथ

शुक्रवार को सदगुरु ने अपने सोशल मीडिया पर विल स्मिथ संग कई फोटोज शेयर की थीं. तस्वीरों में विल स्मिथ किसी मुद्दे पर सदगुरु संग गहरी चर्चा कर रहे थे. दोनों कभी हंस रहे थे तो कभी सुकून के पल बिता रहे थे. उन तस्वीरों को शेयर करते हुए सदगुरु ने विल स्मिथ के लिए खास संदेश भी दिया है. ट्वीट कर लिखा गया है- आपके साथ समय बिताकर काफी अच्छा लगा. उम्मीद करता हूं कि धर्म हमेशा आपका मार्गदर्शन करेगा. सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों पर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही हैं.

वैसे विल स्मिथ और हिंदुस्तान का एक खूबसूरत नाता रहा है. कहने को स्मिथ हॉलीवुड स्टार हैं, लेकिन वे भारत की संस्कृति से खासा प्रभावित हैं. पिछले साल ही उन्होंने हरिद्वार की प्रसिद्ध गंगा आर्ती में हिस्सा लिया था. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम के जरिए कई तस्वीरें शेयर की थीं. भारतीय संस्कृति में उनकी वो श्रद्धा देख फैन्स काफी खुश हो गए थे. खुद विल स्मिथ भी उस मुलाकात को काफी खास मानते हैं. मालूम हो कि विल स्मिथ बॉलीवुड फिल्मों में भी काम करने के इच्छुक हैं. उन्होंने एक इंटरव्यू में अपनी ये इच्छा भी जाहिर की थी.

Will, it was a pleasure to spend some time with you and your wonderful family. May your Sangha be strong and Dharma be your guide. -Sg #WillSmith pic.twitter.com/vaRMhbH1HU