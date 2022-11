पाकिस्तानी एक्टर ने हॉलीवुड एक्ट्रेस को किया Kiss, ट्विटर पर मचा हंगामा

नेटफ्लिक्स के पॉपुलर शो 'द क्राउन' का सीजन 5 स्ट्रीम हो गया है. इस शो में ब्रिटिश मोनार्क क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय और उनके परिवार की कहानी को दिखाया गया है. शो के पांचवे सीजन में प्रिंस चार्ल्स (अब किंग चार्ल्स तृतीय) और प्रिंसेस डायना की शादी और तलाक को दिखाया गया है.

प्रिंसेस डायना ने तलाक के बाद ब्रिटिश-पाकिस्तानी हार्ट सर्जन डॉक्टर हसनत खान को डेट किया था. 'द क्राउन' में डॉक्टर हसनत का किरदार पाकिस्तानी एक्टर हुमायूं सईद ने निभाया है. डायना का किरदार निभा रहीं हॉलीवुड एक्ट्रेस एलिजाबेथ डिबेकी और हुमायूं के बीच एक किसिंग सीन शो में दिखाया गया है, जो काफी चर्चा में है.

सीन देख बौखलाए ट्विटर यूजर्स

पाकिस्तानी एक्टर हुमायूं सईद और हॉलीवुड एक्ट्रेस एलिजाबेथ डिबेकी को Kiss करते देख फैंस और सोशल मीडिया यूजर्स बौखला गए हैं. इसे लेकर ट्विटर पर तूफान खड़ा हो गया है. हुमायूं और एलिजाबेथ का Kiss करना कुछ यूजर्स को पसंद आ रहा है तो कुछ शर्म से पानी-पानी हुए जा रहे हैं.

एक तरफ कई यूजर्स हैं जो हॉलीवुड के इतने बड़े शो में हुमायूं सईद को देख खुश हो रहे हैं. फैंस का कहना है कि एक्टर ने पाकिस्तान का नाम दुनियाभर में रोशन किया है. वो इस शो के साथ-साथ बहुत कुछ बड़ी चीजें डिजर्व करते हैं. वहीं दूसरी तरफ कुछ यूजर्स ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि उन्होंने कभी सपने भी नहीं सोचा था कि उन्हें हुमायूं को पर्दे पर किसी को Kiss करते देखने का मौका मिलेगा.

कुछ यूजर्स का कहना है कि हुमायूं सईद को यूं ऑनस्क्रीन Kiss करते देखना शर्म की बात है. अगर कोई एक्ट्रेस ऐसा करती तो हंगामा हो जाता है. वहीं हुमायूं के फैंस उनका साथ देते हुए कह रहे हैं कि एक्टर को इतने बड़े शो में काम करते देख खुश होना चाहिए, ना कि बुराई करनी चाहिए.

Right, I’m doing a long march over this, leaving from Sahiwal to Karachi midday #humayunsaeed #thecrown pic.twitter.com/rDwcQIGVQ5 — WAX (@waqas_bey) November 11, 2022

Those who don't know:

This is a scene from The #Crown new season -

This is Humayun Saeed kissing Lady D!ana as Dr Hasnaat..

Fatwa kab lagy ga🤣🤣🤣 pic.twitter.com/8TY0vjRjWS — ‏مشك (@Mushq2020) November 11, 2022

I would've accepted any pakistani actor kissing some hollywood one but humayun saeed with that look that's deffo a NO. https://t.co/TvwboTbK2E — Outsider (@shayaannn) November 11, 2022

How did Mahira khan snapped having a cigarette have more crucification than Humayun Saeed’s on screen kiss??? Make it make SENSE — Z🧚‍♀️ (@z6ynah) November 12, 2022

So you mean to say that Pakistani adults kiss? I didn’t know that until I saw Humayun Saeed kiss in “The crown”. I thought that was something only white people did. Does that mean my parents have kissed as well? What? — Nishat (@nishat218) November 11, 2022

humayun saeed tera satyanass 😥 pic.twitter.com/3Dni2gJPfv — Teto Patiyaa 🇵🇰 (@Pola_620) November 11, 2022

The chemistry bw Diana and Dr hasnat is just Fab wonderfully work by @iamhumayunsaeed

Humayun saeed #humayunsaeed #TheCrown5 pic.twitter.com/BwcUsQDErV — M Zeeshan Khan (@MZeesha85778481) November 12, 2022

Never thought I’d see the day Humayun Saeed kissed someone. 🫢 pic.twitter.com/i8X3rw16Gl — Dinithi (@adeedoes) November 10, 2022

y’all humayun saeed has made his first appearance in #TheCrown ep 7! pic.twitter.com/YcPr1QBoJL — AYLA | ANDOR ERA 💙🖤 (@apologistforani) November 9, 2022

the crown just cannot be beaten at this point, these diana clips 😨😨 #TheCrown pic.twitter.com/AMdygLRqy9 — ᴄᴏɴɴᴏʀ (@c_o_nnor_) November 2, 2022

हुमायूं सईद और एलिजाबेथ डिबेकी का किसिंग सीन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. दोनों के किसिंग सीन के अलावा उनकी केमिस्ट्री के भी चर्चे हो रहे हैं. दर्शकों को दोनों की ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री काफी पसंद आ रही है. द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रिंसेस डायना और डॉक्टर हसनत खान की पहली मुलाकात साल 1995 में हुई थी. दोनों के रिश्ते की शुरुआत कुछ समय बाद हुई. दोनों अपने रिश्ते को दुनिया की नजरों से छुपाए हुए थे. अगस्त 1997 में डायना का कार एक्सीडेंट में निधन हो गया था.