Oscars 2022: कब और कहां देखें ऑस्कर अवॉर्ड? भारत की यह डॉक्यूमेंट्री भी रेस में शामिल

फिल्म इंडस्ट्री के सबसे प्रत‍िष्ठ‍ित अकेडमी अवॉर्ड (Academy Awards) या ऑस्कर (Oscar) की तारीख आख‍िर आ ही गई है. इस अवॉर्ड का इंतजार सिर्फ फिल्म डायरेक्टर्स या एक्टर्स को ही नहीं, बल्क‍ि मनोरंजन और कला पसंद करने वाले सभी लोगों को होता है. आइए बताएं इस बार ऑस्कर 2022 में भारत के लिए क्या खास है और यह कब और कहां प्रसार‍ित होगा.

ऑस्कर 2022 का आयोजन इस साल रव‍िवार 27 मार्च को कैल‍िफोर्न‍िया स्थ‍ित लॉस एंजेल‍िस के डॉल्बी थ‍िएटर में होगा. ET 8 बजे और PT 5 बजे ABC चैनल पर इसका लाइव ब्रॉडकास्ट होगा. यह चैनल के वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है. इस सेरेमनी को HULU लाइव टीवी या यूट्यूब टीवी सब्सक्र‍िप्शन वाले भी देख सकते हैं. इसके अलावा TVNow और FuboTV भी ऑस्कर की इस सेरेमनी को ब्रॉडकास्ट करेंगे.

भारत में ऑस्कर ब्रॉडकास्ट‍िंग कब होगी?

भारत में ऑस्कर की ब्रॉडकास्ट‍िंग 28 मार्च को सुबह साढ़े पांच होगी. ये सेरेमनी हर साल स्टार मूवीज, स्टार मूवीज एचडी, स्टार वर्ल्ड पर ब्रॉडकास्ट किया जाता है.

ये होंगे शो के होस्ट

इस साल शो को Regna Hall, Amy Schumer, Wanda Skyes ऑस्कर अवॉर्ड शो होस्ट कर रहे हैं. वहीं लेडी गागा, Shawn Mendes, Rami Malek, Mila Kunis, Halle Bailey, Naomi Scott, Jamie Lee Curtis समेत अन्य सेलेब्स अवॉर्ड प्रेजेंट करेंगे.

ये है बेस्ट पिक्चर के नॉम‍िनेशंस

ऑस्कर की रेस में इन फ‍िल्मों का नाम शाम‍िल है.

Belfast

Don't Look Up

Drive my Car

Dune

CODA

King Richard

Licorice Pizza

The Power of the Dog

Nightmare Alley

West Side Story

बेस्ट एक्टर की लिस्ट में इनका नाम

बेस्ट एक्टर कैटेगरी में

Will Smith (King Richard)

Javier Bardem (Being the Ricardos)

Benedict Cumberbatch (The Power of The Dog)

Andrew Garfield (Tick tick...boom!)

Denzel Washington (The Tragedy of Macbeth)

बेस्ट एक्ट्रेस की रेस में ये

Jessic Chastain (The Eyes of Tammy Faye)

Penelope Cruz (Parallel Mothers)

Olivia Colman (The Lost Daughter)

Nicole Kidman (Being the Ricardos)

Kristen Stewart (Spencer)

भारत के यह डॉक्यूमेंट्री भी जीत सकती है ऑस्कर

इस साल ऑस्कर के नॉमिनेशंस में इंड‍ियन डॉक्यूमेंट्री 'Writing with Fire' का नाम भी शाम‍िल है. यह डॉक्यूमेंट्री फीचर कैटेगरी में नॉम‍िनेट हुई है. इसे दो डेब्यूटेंट डायरेक्टर्स सुष्म‍ित घोष और रितु थॉमस के निर्देशन में बनी पहली कहानी है, जिसे खूब सराहा गया है. अब ऑस्कर में भारत की यह डॉक्यूमेंट्री जीत हास‍िल कर पाती है या नहीं ये देखना दिलचस्प होगा.