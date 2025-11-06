scorecardresearch
 

Michael Teaser: माइकल जैक्सन की बायोपिक का टीजर रिलीज, देखकर खड़े हो जाएंगे रोंगटे

फिल्म 'माइकल' में दिवंगत किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन के भतीजे जाफर जैक्सन ने उनकी भूमिका निभाई है. फिल्म का एक मिनट लंबा टीजर आपको जाफर जैक्सन की किंग ऑफ पॉप के रूप में झलक मिलती है. जाफर का डांस और हावभाव एकदम माइकल जैसा है, जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे.

फिल्म 'माइकल' के टीजर में माइकल जैक्सन के भतीजे जाफर जैक्सन (Photo: Youtube Screengrab)
माइकल जैक्सन एक ऐसा नाम है जिसे किसी परिचय की जरूरत नहीं. दुनियाभर में किंग ऑफ पॉप के नाम से मशहूर माइकल की जिंदगी पर बायोपिक बनने का ऐलान काफी वक्त पहले ही हुआ था. इस खबर ने फैंस में उत्साह भर दिया था. अब लंबे समय के इंतजार के साथ मेकर्स ने फिल्म 'माइकल' का पहला ऑफिशियल टीजर रिलीज कर दिया है. ये टीजर हर फैन के लिए खास है.

रिलीज हुआ फिल्म माइकल का टीजर

फिल्म 'माइकल' में दिवंगत किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन के भतीजे जाफर जैक्सन ने उनकी भूमिका निभाई है. फिल्म का एक मिनट लंबा टीजर आपको जाफर जैक्सन की किंग ऑफ पॉप के रूप में झलक मिलती है. वे लेजेंड्री प्रोड्यूसर क्विंसी जोन्स (केंड्रिक सैम्पसन) के साथ काम करते दिखते हैं, जब वे 'थ्रिलर' एल्बम की रिलीज करने की तैयारी में रहे हैं. थ्रिलर, माइकल की सबसे पॉपुलर एल्बम में से एक थी, जिसे आज भी प्यार किया जाता है.  

टीजर में क्विंसी जोन्स रिकॉर्डिंग स्टूडियो में माइकल जैक्सन के साथ हैं. वो कहते हैं, 'मैं जानता हूं तुम इसका लंबे समय से इंतजार कर रहे हो. ट्रैक्स तैयार हैं, गाने तैयार हैं. चलो शुरू से लेते हैं... यह तुम्हारी कहानी है.' इस टीजर में आप जाफर जैक्सन को माइकल जैक्सन की जिंदगी के अलग-अलग पड़ावों और रूपों में देखेंगे. स्टेज पर धूम मचाते, फेमस मूनवॉक करते, माइकल की पतली आवाज में बात करते, जाफर के डांस और हाव-भाव को देखकर कहना मुश्किल है कि वो असली माइकल जैक्सन नहीं हैं. हालांकि जब उनके चेहरे से काला चश्मा हटता है, तब आपको एहसास होता है कि ये मूवी है.  

जाफर को देख उड़े फैंस के होश

टीजर पर तमाम यूजर्स अपना रिएक्शन दे रहे हैं. एक फैन ने कमेंट किया, 'इस धरती पर चलने वाला सबसे महान एंटरटेनर. बिना इंटरनेट, बिना सोशल मीडिया के उन्होंने दुनिया पर राज किया. आज भी, एमजे की वैश्विक स्टारडम के करीब कोई नहीं आता.' दूसरे ने कमेंट में लिखा, 'आवाज इतनी सटीक है कि मेरी हवाइयां उड़ गई.' एक अन्य ने लिखा, 'जाफर को उनके चाचा की भूमिका में देखकर मुस्कुराहट आ गई. इस फिल्म से बहुत उम्मीदें हैं. भगवान इसे अच्छा बनाओ. लव यू एमजे.' एक और लिखा, 'मैं बोलने में असमर्थ हूं. यह अविश्वसनीय है. हम अगले साल के लिए तैयार नहीं हैं.'

माइकल की अनदेखी जिंदगी दिखाएगी फिल्म

फिल्म 'माइकल', दुनिया के सबसे प्रभावशाली कलाकारों में से एक की जिंदगी और लेगेसी का सिनेमाई चित्रण है. फिल्म माइकल जैक्सन के संगीत से परे जीवन की कहानी बताती है, उनके असाधारण प्रतिभा की खोज से लेकर जैक्सन फाइव के लीड के रूप में, उस विजनरी कलाकार तक की यात्रा, जिनकी रचनात्मक महत्वाकांक्षा ने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा मनोरंजनकर्ता बनने की निरंतर खोज में प्रेरित किया. उनकी ऑफ-स्टेज जिंदगी और शुरुआती सोलो करियर के कुछ सबसे प्रतिष्ठित परफॉर्मेंस को हाइलाइट करते हुए, फिल्म दर्शकों को माइकल जैक्सन को पहले कभी न देखे गए तरीके से फ्रंट-रो सीट देती है. यहीं से उनकी कहानी शुरू होती है.

'माइकल' में निया लॉन्ग, लॉरा हैरियर, जूलियानो क्रूए वाल्डी, माइल्स टेलर और कोलमैन डोमिंगो भी हैं. इसे एंटोनी फूक्वा ने निर्देशित किया है और यह 24 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. 

---- समाप्त ----
