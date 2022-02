Kylie Jenner ने बेटे का रखा ऐसा नाम, ट्विटर पर उड़ा मजाक, आई मीम्स की बाढ़

हॉलीवुड रियलिटी टीवी स्टार और बिजनेसपर्सन काइली जेनर ने अपने और ट्रैविस स्कॉट के बेटे के नाम का खुलासा कर दिया है. काइली जेनर ने अपने दूसरे बच्चे को 2 फरवरी 2022 को जन्म दिया था. अब उन्होंने अपने बेटे के नाम का ऐलान इंस्टाग्राम पर कर दिया है. हालांकि नाम बताने के बाद से काइली जेनर का खूब मजाक भी सोशल मीडिया पर उड़ रहा है.

काइली जेनर ने बताया बेटे का नाम

काइली जेनर ने अपने दूसरे बच्चे का नाम वुल्फ वेबस्टर रखा है. वुल्फ का मतलब भेड़िया होता है. वुल्फ से पहले काइली जेनर और ट्रैविस स्कॉट साल 2018 में बेटी का स्वागत किया था, जिसका नाम स्टॉर्मी वेबस्टर है. बच्चे का अजब नाम रखने को लेकर ट्विटर पर काइली जेनर और ट्रैविस स्कॉट का खूब मजाक उड़ाया जा रहा है.

काइली जेनर की इंस्टा स्टोरी

ट्विटर पर उड़ रहा काइली का मजाक

यूजर्स का कहना है कि काइली जेनर और ट्रैविस स्कॉट अपनी एक्स मेन आर्मी शुरू करना चाहते हैं. वहीं कुछ वुल्फ और स्टॉर्मी का मजाक उड़ा रहे हैं. कुछ यूजर्स ने चिंता जताते हुए कहा कि वुल्फ वेबस्टर को स्कूल में काफी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि लोग उसके नाम का मजाक बनाया करेंगे. एक यूजर ने कहा कि उसे सेलिब्रिटीज के नाम रखने का लॉजिक समझ ही नहीं आता है.

When I heard that #KylieJenner and #TravisScott named their kid wolf…this is all I could think of 💀😂 pic.twitter.com/InkAZ41kkC — E (@stonebologn13) February 12, 2022

Stormi and Wolf in a couple of years #KylieJenner pic.twitter.com/yPwTQOaI0i — $lu+ 4 br3n+ (@kay4kiss) February 11, 2022

Justin Bieber के कॉन्सर्ट की आफ्टर पार्टी में हादसा, तीन लोगों पर चली गोलियां, अस्पताल में भर्ती

वुल्फ वेबस्टर का जन्म 2 फरवरी 2022 को हुआ था. वुल्फ के जन्म से पहले काइली जेनर के लिए आलीशान बेबी शावर रखा गया था. इस बेबी शावर में सभी ने बच्चे को एंजेल यानी फरिश्ता बताया था. इतना ही नहीं बच्चे के जन्म के बाद जब काइली जेनर ने उसकी पहली फोटो शेयर की तब भी उनके करीबियों ने बच्चे को एंजेल कहा था. ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि काइली अपने बेटे का नाम एंजेलो रखेंगी. लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

काइली जेनर ने शेयर की बेटे की पहली फोटो

So Kylie Jenners’s baby shower post and the comment section on her birth announcement all making this angel references and not to mention 2/2/22. Starting to think the name is Angelo 💙 @KylieJenner @trvisXX #KylieJenner #celebrity pic.twitter.com/ebZJPCMvD2 — HΔZΔRD TΩ SΩCIΣTΨ 🙇🏻‍♀️ (@scoutmack03) February 7, 2022

काइली को पहले से पता थी ये बात?

कुछ यूजर्स का कहना यह भी है कि काइली जेनर ने अपने बेटे वुल्फ के जन्म को काफी प्लान किया है. काइली जेनर के बेटे का जन्म उनकी बेटी स्टॉर्मी के जन्मदिन के ठीक एक दिन बाद हुआ है. कुछ यूजर्स ने शक जताया कि काइली जेनर को पता था कि उनके बेटे का जन्म 2 फरवरी को ही होगा. उन्होंने एक इंटरव्यू में 222 अंकों का लॉकेट पहना हुआ था, जिसे देखने के बाद फैंस ने यह अनुमान लगाया है.

I think @KylieJenner did actually plan 22/02 as the delivery date way before..even before her Vogue shoot.

Here’s my receipt! Look closer at her neckpiece in the pic, You’ll find a ‘222’ locket. #KylieJenner pic.twitter.com/zoZxRNc3S9 February 12, 2022

Urfi Javed ने फ्रंट कट-आउट ड्रेस में 'Doobey' गाने पर बिखेरा जलवा, यूजर्स बोले- इसे कोई कपड़े उधार दे दो

कौन है काइली जेनर?

काइली जेनर और उनके पार्टनर ट्रैविस स्कॉट, साल 2017 से ऑन ऑफ रिलेशनशिप में हैं. काइली जेनर, किम कर्दाशियां की छोटी बहन हैं. किम और काइली को साथ में उनके परिवार पर बने शो 'कीपिंग अप विद कर्दाशियां' में देखा गया है. काइली जेनर दुनिया की सबसे यंग बिजनेसपर्सन में से एक हैं. वह काइली कॉस्मेटिक्स के नाम से कॉस्मेटिक ब्रांड चलाती है. इस ब्रांड में उन्होंने बढ़ोतरी करते हुए स्विमवेयर और बेबी केयर लाइन्स को भी शुरू किया है.