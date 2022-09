Justin Bieber suspends remaining World Tour: चेहरा खराब होने के 3 महीने बाद फिर बिगड़ी जस्टिन बीबर की तबीयत, बीच में कैंसिल किया वर्ल्ड टूर

पॉपुलर सिंगर जस्टिन बीबर को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. सिंगर ने अपना वर्ल्ड टूर बीच में ही रोक दिया है. खराब सेहत की वजह से जस्टिन बीबर को अपने बचे हुए कंसर्ट को कैंसिल करना पड़ा है. यकीनन ही जस्टिन बीबर के फैंस ये खबर जानकर निराश होंगे. साथ ही सिंगर की हेल्थ को लेकर चिंता भी कर रहे होंगे.

जस्टिन बीबर ने कैंसिल किया वर्ल्ड टूर

जस्टिन बीबर ने वर्ल्ड टूर को कैंसिल करने का ऐलान इंस्टा पोस्ट के जरिए किया है. उन्होंने फैंस को जानकारी देते हुए लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है. वे लिखते हैं- इस साल की शुरुआत में मैंने रामसे हंट सिंड्रोम के साथ अपनी लड़ाई को पब्लिक किया था. इस बीमारी की वजह से मेरा आधा चेहरा पैरालाइज्ड हो गया था. इसकी वजह से मैं जस्टिस टूर के नॉर्थ अमेरिका कंसर्ट को पूरा नहीं कर सका था. कुछ दिन आराम करने के बाद मैंने डॉक्टर्स, फैमिली और टीम से कंसल्ट किया और इस टूर को पूरा करने के लिए यूरोप गया.

जस्टिन ने पोस्ट में क्या लिखा?

''मैंने वहां पर 6 लाइव शोज किए. इससे मेरी सेहत पर असर पड़ा. पिछले हफ्ते मैंने रियो में रॉक परफॉर्म किया. मैंने ब्राजील के लोगों को एंटरटेन करने में कोई कमी नहीं छोड़ी. पर ऑफस्टेज जाने के बाद, मुझे काफी ज्यादा थकावट हुई. तब मैंने महसूस किया कि इस वक्त मुझे अपनी हेल्थ को प्राथमिकता देनी चाहिए. इसलिए मैं टूर से ब्रेक ले रहा हूं. मैं ठीक हो जाऊंगा. लेकिन इसके लिए मुझे आराम की जरूरत है, ताकि मैं बेहतर हो सकूं.''

जस्टिन बीबर का पोस्ट

जस्टिन बीबर आगे लिखते हैं- इस शो और हमारे मैसेज को लाकर मैं काफी प्राउड रहा हूं. जस्टिन बीबर ने पोस्ट में अपने फैंस का उनकी दुआओं और सपोर्ट के लिए शुक्रिया अदा किया है. मालूम हो, जस्टिन बीबर को मार्च 2023 तक साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में परफॉर्म करना था. जस्टिन को 18 अक्टूबर 2022 को दिल्ली में भी परफॉर्म करना था. अफसोस अब ऐसा होता नजर नहीं आता.

फैंस कर रहे जस्टिन के लिए दुआ

जस्टिन बीबर के फैंस उनकी इंस्टा पोस्ट देखने के बाद सिंगर की अच्छी सेहत के लिए दुआ कर रहे हैं. कनाडियन सिंगर जस्टिन बीबर के कंसर्ट का लोगों में काफी क्रेज रहता है. मगर कुछ वक्त से जस्टिन को अपनी सेहत की वजह से परेशानी झेलनी पड़ रही है. उम्मीद है जस्टिन बीबर बहुत जल्द धमाकेदार कमबैक करेंगे.

Get well soon Justin Bieber.