Gay एक्टर को याद आए बचपन के मुश्किल दिन, अकेलेपन से जूझे, बोले- डरता था

हॉलीवुड के 'सेक्सिएस्ट मैन अलाइव' जोनाथन बेली ने हाल ही में एक इंटरव्यू में खुलकर बताया कि गे इंसान के रूप में बड़ा होना उनके लिए कितना मुश्किल था. इसका उनकी स्कूल लाइफ पर क्या असर पड़ा. जोनाथन इन दिनों अपनी फिल्म 'विकेड फॉर गॉड' की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं. इस बीच उन्होंने कहा, 'मुझे डर लगता था, मैं अकेलापन महसूस करता था और कई बार लगा कि मेरी जिंदगी पूरी तरह सीमित हो गई है.'

गे शख्स के रूप में बड़ा होना था मुश्किल

जोनाथन, ब्रिटेन की नॉन-प्रॉफिट ऑर्गनाइजेशन 'जस्ट लाइक अस' के एम्बेसडर हैं. ये स्कूलों में LGBTQ+ युवाओं की मदद करती है. इस संस्था के सर्वे में पाया गया कि 11 से 18 साल के LGBTQ+ बच्चे चिंता, डिप्रेशन और बुलिंग का शिकार होने की संभावना सामान्य बच्चों से दोगुनी होती है. जोनाथन ने कहा, 'मैंने ये सब खुद झेला है. मुझे बहुत जल्दी समझ आ गया था कि मैं कौन हूं, मेरी पहचान क्या है. लेकिन उस समय वो सुरक्षित भी नहीं था और न ही उसे सेलिब्रेट किया जाता था.'

पीपल मैगजीन के कवर स्टोरी इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उम्र बढ़ने के साथ वे अपनी हकीकत को ज्यादा सहजता से स्वीकार करने लगे हैं. एक्टर ने कहा, 'जिंदगी के अलग-अलग मोड़ पर मैंने सोचा कि अब मैंने इसे हैंडल कर लिया है. लेकिन उसके तुरंत बाद गहरा डर और खुद पर शक फिर हावी हो जाता था. बहुत छोटा था तो मैं अपनी पहचान को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट था. शायद बड़ा होते-होते वो आत्मविश्वास कहीं खो गया.'

अमेरिका के सेक्सिएस्ट मैन हैं जोनाथन

जोनाथन बेली को पीपल मैगजीन ने साल 2025 का 'सेक्सिएस्ट मैन अलाइव' चुना है. इस खिताब को वे 'बेहद सम्मानजनक लेकिन पूरी तरह बेतुका' बता रहे हैं. इसका आधिकारिक ऐलान 'द टुनाइट शो स्टारिंग जिमी फैलन' में हुआ था. मैगजीन से बातचीत में उन्होंने कहा, 'ये बहुत बड़ा सम्मान है. मैं सचमुच बहुत खुश और फ्लैटर्ड हूं. साथ ही ये पूरी तरह हास्यास्पद भी है. ये राज था, इसलिए अब कुछ दोस्तों-रिश्तेदारों को पता चलेगा तो मजा आएगा.'

सात साल की उम्र में ही लंदन की रॉयल शेक्सपियर कंपनी के साथ एक्टिंग शुरू करने वाले जोनाथन ने स्टेज और स्क्रीन दोनों पर जल्दी महारत हासिल कर ली. टीवी पर उनकी पहली बड़ी ब्रेक 'ब्रॉडचर्च' थी, लेकिन नेटफ्लिक्स की 'ब्रिजर्टन' में लॉर्ड एंथनी ब्रिजर्टन का किरदार निभाकर वे दुनियाभर में मशहूर हो गए. इसके अलावा बेली ने अमेजन प्राइम की सीरीज 'फेलो ट्रैवलर्स', नेटफ्लिक्स की 'हर्टस्टॉपर' और फिल्म 'जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ' शामिल हैं.

