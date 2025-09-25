scorecardresearch
 

Feedback

ड्राइविंग पर लगा छह महीने का बैन, दुनियाभर में शर्मिंदा हुई एक्ट्रेस, बोलीं- मेरी जगह...

एमा वॉटसन कुछ महीनों पहले हाई-स्पीड ड्राइविंग को लेकर फंस चुकी थीं. उनके लाइसेंस पर छह महीने का बैन भी लगा था. अब अपने ऊपर लगे बैन पर एक्ट्रेस का रिएक्शन सामने आया है.

Advertisement
X
छह महीने के लिए लाइसेंस बैन होने पर बोलीं एमा वॉटसन(Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)
छह महीने के लिए लाइसेंस बैन होने पर बोलीं एमा वॉटसन(Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)

'हैरी पॉटर' फेम एमा वॉटसन वैसे तो अपनी फिल्मों और एक्टिंग के लिए सुर्खियों में रहती हैं. मगर कुछ महीनों पहले एक्ट्रेस एक अलग कारण से हर तरफ चर्चा में आई थी. एमा ऑक्सफोर्ड शहर में अपनी गाड़ी हाई-स्पीड में चला रही थीं. जिस कारण से उनके ड्राइविंग लाइसेंस पर छह महीने का बैन लग गया था.

ड्राइविंग पर लगा छह महीने का बैन, क्या बोलीं एमा?

एमा के लाइसेंस बैन होने की खबर दुनिया के हर कोने में आग की तरह फैल गई थी. एक्ट्रेस के लाइसेंस पर इससे पहले भी कई डीमैरिट पॉइंट्स शामिल थे, जिसके बाद उन्हें हर तरफ शर्मिंदा होना पड़ा. अब अपने लाइसेंस बैन पर एमा का पहला रिएक्शन सामने आया है. एक्ट्रेस ने जय शेट्टी के पॉडकास्ट में अपने साथ हुए इस वाकये पर खुलकर बात की है.

सम्बंधित ख़बरें

Rihanna Blessed with baby girl
अरबपति सिंगर तीसरी बार बनी मां, घर आई नन्ही राजकुमारी 
भारत में गॉडफादर सिनेमाघरों को दोबारा दिखाई जा रही है. (Photo: Sora)
शांत-शातिर 'गॉडफादर' की दीवानगी 53 साल बाद भी क्यों जस की तस? 
Robert redford dies at 89
हॉलीवुड के 'गोल्डन बॉय' रेडफोर्ड का निधन, 89 कि उम्र में ली अंतिम सांस 
5 iconic hollywood films shot in nepal that boosted its film tourism
इन हॉलीवुड फिल्मों ने नेपाल में बढ़ाया था फिल्म टूरिज्म, Gen Z क्रांति से होगा नुकसान? 
ओवेन कूपर-स्टीफन ग्राहम (Photo: X@ netflix)
एमी अवॉर्ड्स में ओवेन कूपर ने रचा इतिहास, 'द स्टूडियो' ने जीते 13 अवॉर्ड 

एमा बताती हैं कि वो ड्राइविंग लाइसेंस बैन होने के बाद, साइकिल चलाने पर मजबूर हो गई हैं. एक्ट्रेस ने कहा, 'मैंने हाल ही में साइकिल चलाना शुरू किया है, और हां, मैंने ड्राइविंग बैन से पहले ही साइकिल चलाना शुरू कर दिया था. लेकिन अब ये सौभाग्य की बात है कि मैं साइकिल भी चलाती हूं, इसी वजह से. मगर वो एक मेनस्ट्रीम की खबर थी.'

Advertisement

'हे भगवान, मुझे ऐसे फोन कॉल आ रहे थे जैसे ये बीबीसी पर हो. वो इंटरनेशनल और वर्ल्डवाइड न्यूज पर था. मुझे लगा, मेरी शर्म हर जगह है. मेरा मतलब है, मैं क्या कहूं, मुझे नहीं पता. मुझे लगता है कि मजेदार बात ये है कि इसका सबसे प्यारा नतीजा ये हुआ कि लोगों के इतने सारे मैसेज आने लगे कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ. ये बहुत बुरा था, जो एक तरह से अच्छा भी था.'

खुद गाड़ी चलाने पर क्या बोलीं एमा वॉटसन?

एमा वॉटसन इन दिनों एक्टिंग के बदले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बतौर स्टूडेंट क्रिएटिव राइटिंग की पढ़ाई कर रही हैं. उनपर ड्राइविंग बैन के साथ-साथ लाखों रुपये का जुर्माना भी लगा था. एमा ने आगे इसी बातचीत में ये भी बताया है कि एक्टर्स को आमतौर पर गाड़ी खुद चलाकर जाना पड़ता है.

एमा ने कहा, 'जब आप फिल्मों में काम करते हैं, मुझे नहीं मालूम कि लोगों को ये पता होगा या नहीं, तो वो आपको खुद गाड़ी चलाकर काम पर जाने की गैरेंटी नहीं देते. मैंने कई बार पूछा है. आपको गाड़ी चलाकर जाना ही पड़ता है. ये कोई चॉइस नहीं है. खासकर इसलिए क्योंकि उन्हें हर पल आपकी जरूरत होती है, असल में, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उनके पास क्या चल रहा है. '

Advertisement

'तो मैं आमतौर पर गाड़ी वीकेंड या हॉलीडे पर चलाती थी. लेकिन अब जब मैं एक स्टूडेंट हूं, तो मैं खुद ही अपनी गाड़ी ड्राइव करके जाती हूं. मेरे पास साफ तौर पर वो स्किल्स या एक्सपीरियंस नहीं था, जिसपर मैं अब काम कर रही हूं.' बता दें कि एमा वॉटसन का आखिरी एक्टिंग प्रोजेक्ट साल 2019 में आई फिल्म 'लिटल वुमन' था.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement