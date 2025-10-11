एक्ट्रेस ने बचाई सेलेना गोमेज की जान, फिर भी उनकी शादी में क्यों नहीं हुईं शामिल?

अमेरिकन सिंगर और एक्ट्रेस सेलेना गोमेज हाल ही में अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड बेनी ब्लैंको के साथ शादी के बंधन में बंधी. उन्होंने परिवार और करीबियों की मौजूदगी में शादी रचाई थी. वहीं खबरें ये भी थी कि एक्ट्रेस को अपनी किडनी दान करने वाली फ्रांसिया रैसा से उनकी अनबन चल रही है. लेकिन अब इन अफवाहों पर ब्रेक लग गया है.

दरअसल एक्ट्रेस फ्रांसिया रैसा ने खुद उनके बीच अनबन की लगातार चल रही अफवाहों पर विराम लगा दिया है. सितंबर 2025 में गोमेज की बेनी ब्लैंको से हुई हालिया शादी के बाद उनके रिश्ते पर फिर से ध्यान गया है. क्योंकि अटकलें लगाई गई कि इस शादी में फ्रांसिया रैसा शामिल नहीं हुई थीं.

एक्ट्रेस फ्रांसिया रैसा ने क्या कहा?

सेलेना गोमेज की शादी से ठीक पहले जर्नलिस्ट मैगली ऑर्टिज के साथ स्पेनिश भाषा में दिए गए एक इंटरव्यू में रैसा ने कहा, 'पता है क्या? मैं अभी इस बारे में बात नहीं करूंगी. लेकिन मुझे पता है कि वह शादी कर रही हैं, और मैं उनके लिए बहुत खुश हूं. उनकी एक जिंदगी है, और वह पहले से ही काफी अमीर हैं. मैं आभारी हूं कि मैं उनके लिए ऐसा कर पाई.'

सेलेना की स्मोकिंग से नाराज फ्रांसिया रैसा ?

वहीं इस बारे में अटकलें लगाई जा रही थीं कि क्या रैसा ने किडनी ट्रांसप्लांट के बाद गोमेज से उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में खासकर गोमेज के कथित तौर पर स्मोकिंग करने के दावों के बारे में सवाल किए थे? यूनिविजन के प्राइमर इम्पैक्टो को दिए एक इंटरव्यू में रैसा ने कहा, 'अभी आप मुझसे जो पूछ रहे हैं वह बकवास है और बहुत सारी अफवाहें हैं. जब यह अफवाह फैली कि मैं सेलेना की स्मोकिंग करने की वजह से नाराज हो गई थी या ऐसा ही कुछ, तो मुझे इन अफवाहों के बारे में पता नहीं था.'

एक्ट्रेस ने आगे कहा, 'आप मुझसे जो पूछ रहे हैं यह अफवाहें हैं? कोई नहीं जानता कि क्या हो रहा है, और हम दोनों इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं. एक दिन शायद हम इस पर बात करेंगे.'



बता दें कि पिछले कुछ सालों में रैसा, गोमेज के साथ अपने रिश्ते में आए उतार-चढ़ाव के बारे में खुलकर बात करती रही हैं. एक्स्ट्रा टीवी के साथ 2023 के एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी दोस्ती को लेकर कहा था, 'मैं उसे अपनी छोटी बहन की तरह मानती हूं. वह मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह मानती है. मुझे ऐसा कोई रिश्ता नहीं दिखता जो परफेक्ट हो. कभी-कभी लोगों को आगे बढ़ने के लिए अलग-अलग समय बिताना पड़ता है. हमें भी आगे बढ़ना पड़ा.'

हालांकि दोनों ने सार्वजनिक रूप से अपने वर्तमान रिश्ते की स्थिति के बारे में सीधे तौर पर बात नहीं की है, लेकिन रैसा के बयानों से संकेत मिलता है कि केवल वह और गोमेज ही अपनी दोस्ती के बारे में जानते हैं.

