सिंगर टेलर स्विफ्ट की सगाई पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मैसेज, सुनकर हैरान हुए फैन्स

दुनियाभर के म्यूजिक लवर्स की फेवरेट पॉप आर्टिस्ट टेलर स्विफ्ट की सगाई हो गई है. टेलर को उनके बॉयफ्रेंड और अमेरिकन फुटबॉल प्लेयर ट्रैविस केल्स ने बेहद रोमांटिक अंदाज में प्रपोज किया. फूलों से सजे गार्डन में ट्रैविस ने टेलर से वो सवाल किया, जिसका इंतजार टेलर स्विफ्ट के साथ-साथ उनके करोड़ों फैंस भी सालों से कर रहे हैं. और टेलर ने हां कह दी. दोनों की सगाई को लेकर फैंस के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है. सभी अपनी फेवरेट टेलर स्विफ्ट के लिए खुशी के आंसू बहा रहे हैं.

डोनाल्ड ने दी स्विफ्ट को दुआएं

टेलर स्विफ्ट के खिलाफ हमेशा ट्वीट करने वाले और उन्हें खरी-खरी सुनाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बड़ी खबर पर अपना रिएक्शन दिया है. डोनाल्ड यूं तो टेलर को बिल्कुल पसंद नहीं करते. साथ ही अक्सर उनके लिए नफरत भरे ट्वीट करते हैं. लेकिन सिंगर की खुशी में अब ट्रंप भी शामिल हुए हैं.

उन्होंने वाइट हाउस कैबिनेट में हुई मीटिंग के दौरान टेलर और ट्रैविस की सगाई पर अपना रिएक्शन दिया. कैबिनेट मीटिंग के दौरान एक रिपोर्टर ने ट्रंप से टेलर स्विफ्ट और ट्रैविस केल्स की सगाई पर उनके विचार पूछे. इसपर ट्रंप ने कहा, 'मैं उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं.'

मंगेतर ने बनवाई खास रिंग

टेलर स्विफ्ट और ट्रैविस केल्स ने 26 अगस्त को अपनी सगाई का ऐलान किया था. सिंगर ने प्रपोजल की फोटोज शेयर करते हुए लिखा, 'तुम्हारी इंग्लिश टीचर और तुम्हारे जिम टीचर की शादी हो रही है.' इस पोस्ट में टेलर ने अपनी बड़ी-सी डायमंड रिंग भी फ्लॉन्ट की. जानकारी के मुताबिक, केल्स ने अर्टिफेक्स फाइन ज्वेलरी ब्रांड के किंड्रेड लुबेक संग मिलकर मंगेतर टेलर स्विफ्ट की डिजाइन की है. उन्होंने ब्रिलिएंट-ओल्ड माइन डायमंड रिंग के साथ टेलर को प्रपोज किया, जिसके किनारे राउंड थे. इस रिंग के बड़े और खूबसूरत डायमंड को येलो गोल्ड में जड़ा गया है और इसकी साइड में कुछ लिखा है.

टेलर स्विफ्ट के लुक की बात करें तो उन्होंने प्रपोजल के वक्त ब्लैक और वाइट स्ट्राइप वाली ड्रेस पहनी थी, जो राल्फ लॉरेन ब्रांड की है. इसके साथ उन्होंने लूई वीटॉन ब्रांड की हील्ड और कार्टियर सैंटोस डेमोइसेल क्वार्ट्ज गोल्ड वॉच पहनी थी, जिसमें हीरे जड़े हुए थे. टेलर स्विफ्ट के मंगेतर ट्रैविस केल्स, फेमस अमेरिकन फुटबॉल प्लेयर हैं. वो नेशनल फुटबॉल लीफ के कैनसस सिटी चीफ्स के खिलाड़ी हैं.

इनपुट: रुचिका मेहता