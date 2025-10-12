scorecardresearch
 

ऑस्कर विनर हॉलीवुड एक्ट्रेस डाएन कीटन का निधन, 79 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

डाएन कीटन का जन्म 1946 में लॉस एंजेलिस में डायन हॉल के नाम से हुआ था. 1972 में उन्हें 'द गॉडफादर' में के एडम्स की भूमिका में कास्ट किया गया. इस फिल्म में उनके अभिनय ने उन्हें हॉलीवुड में स्थापित कर दिया. इस भूमिका को उन्होंने फिल्म की दोनों सीक्वल में भी निभाया.

1977 में डाएन कीटन को फिल्म Annie Hall के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर मिला था (File Photo- Reuters)
हॉलीवुड की मशहूर और ऑस्कर विनर एक्ट्रेस डाएन कीटन का 79 साल की उम्र में निधन हो गया. यह जानकारी पीपल मैगजीन ने शनिवार (11 अक्टूबर, 2025) को दी. सूत्रों के अनुसार, कीटन का निधन कैलिफोर्निया में हुआ. उनके परिवार ने शोक के इस समय में निजता बनाए रखने की अपील की है और अभी तक निधन के बारे में और कोई विवरण साझा नहीं किया गया है.

डाएन कीटन का जन्म 1946 में लॉस एंजेलिस में डायन हॉल के नाम से हुआ था. वह चार भाई-बहनों में सबसे बड़ी थीं. उनके पिता एक सिविल इंजीनियर थे, जबकि उनकी मां गृहिणी थीं और रचनात्मक कला में रुचि रखती थीं. डाएन कीटन ने 2004 में पीपल मैगजीन को बताया था कि उनके माता-पिता की प्रेरणा ने उनके अंदर कलाकार बनने का जुनून जगाया.

हाई स्कूल के बाद, कीटन ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा और ब्रॉडवे में अपने सपनों को पूरा करने के लिए न्यूयॉर्क चली गईं. उन्होंने अपने पेशेवर करियर के लिए अपनी मां का मैडेन नाम कीटन अपनाया. शुरुआती करियर में उन्होंने ब्रॉडवे के Hair और Play It Again, Sam में काम किया और बाद में Play It Again, Sam के लिए टोनी पुरस्कार के लिए नामांकित हुईं.

उनका बड़ा ब्रेक 1972 में आया जब उन्हें 'द गॉडफादर' में के एडम्स की भूमिका में कास्ट किया गया. अल पचिनो के साथ इस फिल्म में उनके अभिनय ने उन्हें हॉलीवुड में स्थापित कर दिया. इस भूमिका को उन्होंने फिल्म की दोनों सीक्वल में भी निभाया.

1977 में डाएन कीटन ने वुडी ऐलन की फिल्म Annie Hall में अपनी शानदार भूमिका के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर जीता.

अपने पांच दशक लंबे करियर में डाएन कीटन हॉलीवुड की सबसे विशिष्ट और सम्मानित अभिनेत्रियों में से एक बन गईं. उन्होंने The First Wives Club, Something’s Gotta Give, और Book Club जैसी फिल्मों में यादगार भूमिकाएं निभाईं. उनकी तेज बुद्धि, अनोखी शैली और टिकाऊ आकर्षण ने अमेरिकी सिनेमा में उनका अमिट योगदान सुनिश्चित किया.

---- समाप्त ----
लेटेस्ट

