पिता बने मार्वल के 'कैप्टन अमेरिका', पत्नी संग गुपचुप किया पहले बच्चे का स्वागत?

मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के 'कैप्टन अमेरिका' उर्फ हॉलीवुड एक्टर क्रिस इवांस पापा बन गए हैं. खबर है कि क्रिस की पत्नी एल्बा बैप्टिस्टा ने कपल के पहले बच्चे को जन्म दिया है. टीएमजी की रिपोर्ट के मुताबिक, 'कैप्टन अमेरिका' स्टार और 'वॉरियर नन' एक्ट्रेस के बच्चे का जन्म शनिवार, 25 अक्टूबर को हुआ था. कपल की शादी 2023 में हुई थी.

पापा बन गए कैप्टन अमेरिका?

पोर्टल ने रिपोर्ट किया कि क्रिस और एल्बा ने अमेरिका के मैसाचुसेट्स में अपने पहले बच्चे का स्वागत किया. लेकिन दोनों ने अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है. रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि बच्चे का नाम और लिंग का खुलासा भी अभी तक नहीं किया गया है. क्रिस इवांस प्राइवेट जीवन जीते हैं. उन्होंने अपनी पत्नी एल्बा की प्रेग्नेंसी के बारे में भी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की थी. रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों एक्टर्स की टीम से संपर्क नहीं हो सका. ऐसे में अभी इस गुड न्यूज की पुष्टि नहीं हुई है.

क्रिस इवांस और एल्बा बैप्टिस्टा ने 9 सितंबर 2023 को केप कोड में एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी की थी. उन्होंने अपने रिश्ते को इंस्टाग्राम पर आधिकारिक रूप से केवल 9 महीने पहले ही घोषित किया था. एल्बा की प्रेग्नेंसी की अफवाहें जून में तब शुरू हुईं जब एक फैन अकाउंट ने क्रिस और एल्बा के पिता के लिए एक फादर्स डे ट्रिब्यूट पोस्ट किया गया था. एल्बा के पिता लुइज बैप्टिस्टा ने इसपर कमेंट किया था, जिसमें लिखा था, 'बहुत-बहुत धन्यवाद प्रिय क्रिस. आपकी बारी आ रही है.' फैंस ने इस कमेंट से कयास लगाने शुरू कर दिए थे कि कपल जल्द ही अपने पहले बच्चे का स्वागत करने वाला है.

क्रिस ने नवंबर 2024 में एक्सेस हॉलीवुड संग बातचीत में कहा था कि वे बच्चे चाहते हैं. उन्होंने एक दिन पिता बनने के बारे में कहा था, 'मुझे उम्मीद है. डैड का खिताब रोमांचक है.'

प्रोजेक्ट्स की बात करें तो 2025 में क्रिस इवांस को 'हनी डोंट', 'मटेरियलिस्ट्स' और 'सैक्रिफाइस' जैसी फिल्मों में देखा जा चुका है. उम्मीद की जा रही है कि क्रिस मार्वल की फिल्म 'एवेंजर्स डूम्सडे' में नजर आएंगे. हालांकि अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. बात क्रिस की पत्नी की करें तो एल्बा बैप्टिस्टा एक पुर्तगाली एक्ट्रेस हैं. इस साल उन्हें 'बॉर्डरलाइन' नाम की फिल्म में देखा गया था. वे जल्द ही 'मदर मैरी' और 'वोल्ट्रॉन' नाम की फिल्मों में दिखेंगी.

