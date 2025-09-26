BTS के पॉप सिंगर V ने खरीदा 89 करोड़ का घर, EMI नहीं कैश पर, बड़े सितारों के बने पड़ोसी

वर्ल्ड फेमस BTS, जिसे बंगटन बॉयज के नाम से भी जाना जाता है. जो एक साउथ कोरियाई बॉय बैंड है. इनके फैंस दुनियाभर में फैले हुए हैं. वहीं इस बैंड के एक पॉप सिंगर वी उर्फ किम तेह्युंग को लेकर खबर है कि उन्होंने साउथ कोरिया के सियोल चेओंगडैम-डोंग एरिया में एक आलीशान घर खरीदा है. जो शहर के सबसे वीआईपी जगह पर है.

Sportschosun.com के रिपोर्ट के मुताबिक, रियल एस्टेट रजिस्टर से पता चला है कि वी ने ये घर 17 सितंबर को खरीदी था. सिंगर ने ये सैन्य सेवा पूरी करने के कुछ ही महीनों बाद खरीदी है.

कितने रुपये में खरीदा आलीशान घर?

रिपोर्ट के मुताबिक वी का आलीशान घर 273.96 वर्ग मीटर में फैला है और इसकी कीमत 14.2 बिलियन वॉन यानी (89.8 करोड़ रुपये) है. इस घर में 5 कमरे और तीन बेडरूम हैं. हालांकि जिस बात ने सभी का ध्यान खींचा वह यह थी कि वी ने इस घर को नगद रुपयों में खरीदा है.

इसके अलावा ये भी पता चला है कि पॉप स्टार ने अपनी सैन्य सेवा से छुट्टी से एक महीने पहले मई में ही इन प्रॉपर्टी के कागज पर साइन कर दिया था और पूरा पे करने के बाद सितंबर में आधिकारिक तौर पर इसके मालिक बन गए.

क्या है आलिशान घर की खासियत?

इसके अलावा रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि इस अपार्टमेंट में 6वीं मंजिल से लेकर 20वीं मंजिल तक कुल 29 परिवार रह सकते हैं. इसके अलावा वी, एक्टर जंग डोंग-गन और को सो-यंग, गोल्फर पार्क इन-बी और एक्टर ह्यून वू-जिन जैसी अन्य साउथ कोरियाई हस्तियों के पड़ोसी होंगे, जो पहले से ही इस अपार्टमेंट में रहते हैं.

हालांकि ये पहली बार नहीं है जब पॉप सिंगर ने इतनी महंगी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हो. रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने 2018 में लगभग 4.5 मिलियन डॉलर का एक अपार्टमेंट खरीदा था.

कौन हैं वी?

बता दें कि वी वर्ल्ड फेमस बॉय बैंड BTS के मेंबर हैं. बैंड के अन्य मेंबर्स में नामजून, जिन, सुगा, जे-होप, जिमिन और जुंगकुक जैसे नाम शामिल हैं. बैंड ने अपनी साउथ कोरिया में अनिवार्य सैन्य सेवा के कारण अपने टूर और म्यूजिक से लगभग तीन साल का अस्थायी ब्रेक लिया था. वे अब चार सालों में अपने पहले एल्बम की तैयारी में जुटे हैं. इस एल्बम पर काम जुलाई में अमेरिका में शुरू हुआ था और इसके अगले साल 2026 में रिलीज होने की संभावना है.



