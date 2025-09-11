जब हॉलीवुड एक्ट्रेस एंजेलिना जोली की मां-मौसी-नानी को हुआ था कैंसर, दर्द यादकर हुईं इमोशनल

एक्ट्रेस एंजेलिना जोली अपनी अगली फिल्म 'Couture' को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं. पिछले दिनों एक्ट्रेस टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में गई थीं जहां उन्होंने अपनी फिल्म को प्रमोट किया. इसी दौरान उन्होंने अपनी फैमिली की कैंसर इतिहास को लेकर भी खुलकर बात की. एंजेलिना कैंसर पर बात करते हुए इमोशनल भी होती नजर आईं.
परिवार में रहा कैंसर, क्या बोलीं एंजेलिना जोली?
टोरंटो फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर एंजेलिना मीडिया से बातचीत करने के लिए रुकी. उनके साथ उनकी फिल्म की बाकी स्टार कास्ट भी मौजूद थी. अपनी आने वाली फिल्म 'Couture' पर बात करते हुए एंजेलिना ने कैंसर जैसी बीमारी पर भी लोगों को सलाह दी. उनका कहना है, 'मैं अब 50 साल की हो गई हूं. मेरी मां और नानी इस उम्र में अपनी कीमोथैरेपी ले रही थीं. हम सभी को कुछ चीजों की चिंता होती है या कुछ लोगों की चिंता होती है जिन्हें हम प्यार करते हैं.'
'ऐसे में या तो ये चीजें हमें धीमा कर देगीं और लगभग ऐसा महसूस कराएगी कि हम हिल नहीं सकते. एक कदम भी नहीं उठा सकते. या फिर हम इस लाइफ का पूरा मजा लेंगे, इससे पहले कि ये खत्म हो जाए.' एंजेलिना से फिल्म फेस्टिवल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी कैंसर से जुड़ा सवाल किया गया था. उनसे पूछा गया कि अगर किसी अपने का कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से निधन हो जाए, तो उसे उस दुख से निपटने के लिए क्या करना चाहिए?
तो इसके जवाब में एक्ट्रेस ने इमोशनल होते हुए अपनी मां से जुड़ा किस्सा सुनाया. एंजेलिना ने कहा, 'मुझे याद है कि मेरी मां ने कैंसर होने पर मुझसे एक बात कही थी. एक बार हम डिनर पर थे और लोग उनसे पूछ रहे थे कि वो कैसा महसूस कर रही हैं और क्या कर रही हैं, तो उन्होंने कहा हर कोई मुझसे सिर्फ कैंसर के बारे में ही पूछता है. तो मैं यही कहूंगी कि अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो किसी मुश्किल दौर से गुजर रहा है, तो उससे उसकी जिंदगी की बाकी हर बात के बारे में भी पूछिए. वो एक जीवित इंसान है.'
क्या है एंजेलिना के परिवार का कैंसर को लेकर इतिहास?
एंजेलिना जोली की मां मार्शलीन बर्ट्रेंड ओवेरियन और ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित थीं. करीब आठ सालों तक इस गंभीर बीमारी से लड़ने के बाद, उनकी मां का साल 2007 में निधन हुआ. एक्ट्रेस की नानी और मौसी भी कैंसर से पीड़ित थीं, जिनकी कुछ सालों बाद मौत हुई. साल 2013 में एंजेलिना ने डबल मास्टेक्टॉमी नामक सर्जरी कराई थी.
क्योंकि उन्हें पता चला था कि परिवार में रहे कैंसर इतिहास के कारण उनपर भी ब्रेस्ट कैंसर होने का ज्यादा जोखिम है. एक्ट्रेस ने ये सर्जरी इसलिए भी करवाई थी ताकि वो अपने छह बच्चों को यकीन दिला सकें कि वो कैंसर से छोटी उम्र में नहीं मरने वाली हैं, जैसा कि उनकी मां 56 की उम्र में मर गई थीं.
बात करें एंजेलिना की आने वाली फिल्म 'Couture' की, तो इसमें एक्ट्रेस एक ऐसी डायरेक्टर का रोल प्ले कर रही हैं जो अपनी जिंदगी में कई परेशानियों से जूझ रही है. एक गंभीर बीमारी के साथ वो डिवोर्स के दर्द को झेलती नजर आएंगी जिसमें उन्हें अपने प्रोजेक्ट पर भी पूरा ध्यान देना है.