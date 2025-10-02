स्कूबा डाइविंग में नहीं पूल में डूबने से हुई थी सिंगर जुबिन गर्ग की मौत, पुलिस ने खारिज की साजिश की आशंका

सिंगर जुबिन गर्ग की मौत ने फैंस को बड़ा झटका दिया है. कहा गया कि सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग करते हुए उनकी मौत हुई. लेकिन अब सिंगर की मौत के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है. मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि जुबिन गर्ग की मौत सिंगापुर के एक आइलैंड पर स्विमिंग के दौरान डूबने से हुई थी, न कि स्कूबा डाइविंग की वजह से.

जुबिन की मौत पर बड़ा खुलासा

असम के रहने वाले जुबिन की मौत 19 सितंबर को सिंगापुर में हुई थी. द स्ट्रेट्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, सिंगापुर पुलिस फोर्स (SPF) ने बताया कि जुबिन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और शुरुआती जांच के नतीजे भारतीय उच्चायोग को सौंप दिए गए हैं. रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से पुष्टि की गई कि सिंगर की मौत डूबने से हुई है. SPF ने पहले ही साफ कर दिया था कि जुबिन की मौत मामले में किसी तरह की साजिश या अपराध की संभावना नहीं दिखती है.

डूबने से हुई थी सिंगर की मौत?

19 सितंबर को जुबिन गर्ग को सेंट जॉन्स आइलैंड, सिंगापुर के पास पानी से बेहोशी की हालत में निकाला गया था. फिर उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसी दिन उनकी मौत हो गई. पहले मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि जुबिन एक यॉट पर करीब दर्जनभर लोगों के साथ थे. 20 सितंबर को उनकी एक वीडियो सामने आई थी जिसमें जुबिन लाइफ जैकेट पहनकर पानी में कूदते दिखे थे. सिंगर का वीडियो डालने वाले शख्स का दावा है कि पानी में कूदने के कुछ मिनटों बाद सिंगर ने अपनी लाइफ जैकेट को उतार दिया था. फिर दोबारा से वो पानी में कूदे थे. सिंगापुर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे इस घटना से जुड़े वीडियो या तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर न करें. सिंगापुर के अस्पताल से जारी किए गए जुबिन के डेथ सर्टिफिकेट में भी मौत का कारण डूबना बताया गया है.

जुबिन की पत्नी को पुलिस पर भरोसा

दूसरी तरफ, जुबिन गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और फेस्टिवल के ऑर्गनाइजर श्यामकनु महांता को बुधवार को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया. उन्हें गुवाहाटी ले जाकर 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया. दोनों पर गैर-इरादतन हत्या, आपराधिक साजिश और लापरवाही से मौत का कारण बनने जैसे आरोप लगे हैं. सिंगर की पत्नी गरिमा गर्ग का कहना है कि उन्हें जांच टीम पर पूरा भरोसा है. वे सभी जुबिन की मौत का कारण और उनके साथ सिंगापुर में क्या हुआ था, इसकी पूरी डिटेल जानना चाहते हैं. जुबिन की मौत मामले में असम सरकार ने 10 सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) गठित की है.

