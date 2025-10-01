जुबिन गर्ग के मैनेजर-इवेंट ऑर्गेनाइजर को पुलिस ने पकड़ा, सिंगर की मौत को लेकर होगी पूछताछ

असम के फेमस सिंगर जुबिन गर्ग की मौत की मिस्ट्री पर सस्पेंस बरकरार है. सिंगर की मौत की वजह सामने लाने के लिए बारीकी से जांच की जा रही है. अब इस मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है. पुलिस ने बुधवार को नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के आयोजक श्यामकानु महंत और जुबिन गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा को उनकी मौत से जुड़े मामले में गिरफ्तार कर लिया है.

सिंगर के मैनेजर को पकड़ा गया

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के आयोजक श्यामकानु महंत को सिंगापुर से लौटने के तुरंत बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर लगभग आधी रात को गिरफ्तार किया गया. वहीं, दूसरी ओर जुबिन गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा को गुरुग्राम के एक फ्लैट से गिरफ्तार किया गया है. जानकारी के मुताबिक, सिद्धार्थ शर्मा और श्यामकानु महंत दोनों को ही गुवाहाटी ले जाया गया है.

लुकआउट नोटिस हुए थे जारी

बता दें कि पिछले हफ्ते दोनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किए गए थे. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा था कि श्यामकानु महंत और मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा दोनों को 6 अक्टूबर को गुवाहाटी में जांच टीम के सामने अपने बयान दर्ज कराने होंगे. इसी सिलसिले में उन दोनों को गिरफ्तार करके गुवाहाटी ले जाया गया है.

Advertisement

असम सरकार ने जुबिन गर्ग की मौत की जांच के लिए विशेष पुलिस महानिदेशक (DGP) एमपी गुप्ता की अध्यक्षता में 10 लोगों की एक स्पेशल इनवेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाई है. एसआईटी ने इससे पहले शर्मा के गुवाहाटी स्थित घर की तलाशी ली थी. ये तलाशी अभियान करीब दो घंटे तक चला था. इस दौरान कई दस्तावेज जब्त किए गए थे.

कब और कैसे हुई थी जुबिन गर्ग की मौत?

52 साल की उम्र में सिंगर जुबिन गर्ग का 19 सितंबर को सिंगापुर में निधन हो गया था. जुबिन वहां 20 सितंबर को होने वाले नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में शामिल होने वाले थे. मगर उससे पहले ही स्कूबा डाइविंग करते हुए एक हादसे में उनकी जान चली गई. अचानक हुई उनकी मौत से सिंगर के परिवार समेत लाखों फैंस को तगड़ा झटका लगा. हर किसी का दिल टूट गया.

जुबिन गर्ग के करीबी अब तक इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर स्कूबा डाइविंग मौत की वजह कैसे बन सकती है. सिंगर की मौत की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए इस मामले की बारीकी से जांच की जा रही है.

जुबिन गर्ग की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए उनका दो बार पोस्टमार्टम किया गया था. इसके बाद गुवाहाटी में सिंगर का अंतिम संस्कार किया गया. जुबिन को अंतिम विदाई देने के लिए फैंस का जन सैलाब उमड़ पड़ा था. हर किसी की आंखें नम दिखी थीं.

---- समाप्त ----

Input: Nandita Borah