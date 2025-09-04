करण जौहर पर बरसीं सलमान खान की एक्ट्रेस, बोलीं- बेवजह लोगों को काम दे रहे हैं...

इब्राहिम अली खान की डेब्यू फिल्म नादानियां इस साल की शुरुआत में रिलीज हुई थी, लेकिन फिल्म को काफी आलोचना झेलनी पड़ी. खासकर इब्राहिम और खुशी कपूर की एक्टिंग को लेकर लोगों ने कटघरे में डाला. अब एक्ट्रेस जरीन खान ने फिल्म मेकर करण जौहर और बाकी प्रोड्यूसर्स पर सवाल उठाए हैं कि वो क्यों ऐसे स्टार किड्स को बार-बार मौके देते हैं, जो अब तक खुद को साबित नहीं कर पाए हैं. उन्होंने कहा कि जब उन्हें लगातार फिल्में मिलती रहेंगी, तो उनके पास मेहनत करने और खुद को सुधारने की कोई मोटिवेशन नहीं बचेगी.

नादानियां फिल्म को किया क्रिटिसाइज

फिल्म को 'बेवजह और हल्की-फुल्की कहते हुए जरीन ने फरिदून शहरयार के यूट्यूब चैनल पर कहा कि,“जब हम इब्राहिम की नादानियां की बात करते हैं… माफ कीजिए, लेकिन मुझे ये बहुत ही हल्की फिल्म लगी. इसमें भला क्या ही एक्टिंग कर पाओगे? उनकी दूसरी फिल्म सरजमीन मैंने नहीं देखी है, लेकिन सुनने में ये इंटेंस फिल्म लगती है और आप कह रहे हैं कि उसमें वो थोड़े बेहतर हैं. शायद उन्हें एक अच्छे डायरेक्टर की जरूरत है जो सही गाइड कर सके. कई एक्टर्स के साथ ऐसा होता है, जैसे दीपिका पादुकोण, वो भी इंडस्ट्री में आई थीं तो बहुत अनपॉलिश्ड थीं, लेकिन संजय लीला भंसाली ने उन्हें निखारा.''

जरीन ने आगे बताया कि फिल्म इंडस्ट्री के नए डायरेक्टर्स, जिनकी अभी उतनी पहचान नहीं बनी होती, वो स्टार किड्स या बड़े प्रोडक्शन हाउस के चहेतों को गाइड करने में हिचकिचाते हैं. उन्हें डर रहता है कि अगर उन्होंने सख्ती दिखाई तो उनकी फिल्म ही छिन जाएगी.

मेहनत नहीं करना चाहते स्टार किड्स?

जरीन ने ये भी कहा कि भले ही ऑडियंस को उनके काम से निराशा मिले, फिर भी स्टार किड्स को लगातार फिल्में मिलती रहती हैं. यही वजह है कि वे अपने हुनर पर काम करना जरूरी नहीं समझते.

जरीन ने कहा, “मैंने भी सलमान खान जैसे बड़े सुपरस्टार के साथ डेब्यू किया था, लेकिन उस समय जो क्रिटिसिज्म मुझे झेलना पड़ा, उसके बाद मुझे काम पाना बहुत मुश्किल था. मेरे पीछे कोई करण जौहर नहीं था, जिसने जो चाहे लोगों की राय हो, फिर भी मेरे लिए लगातार फिल्में बनाते रहें. मुझे लगता है ये बहुत मायने रखता है. अगर आपको हर बार फिल्में मिल ही रही हों, भले ही आप अच्छे न हों, तो मेहनत क्यों करेंगे? फिर तो आप आराम से रहेंगे.”

जानकारी के लिए बता दें कि नादानियां को करण जौहर ने प्रोड्यूस किया था. उनसे पहले भी उन्होंने कई स्टार किड्स को लॉन्च किया है, जैसे आलिया भट्ट, वरुण धवन, जान्हवी कपूर, अनन्या पांडे और कई अन्य.

