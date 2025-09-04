CM योगी पर बन रही बायोपिक 'अजेय' का ट्रेलर रिलीज, अक्षय कुमार से होगी सीधी टक्कर

उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लाइफ पर बनी फिल्म 'अजेय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. जिसमें गोरखपुर के संघर्ष और सीएम योगी के स्टूडेंट लाइफ की कहानी को दिखाया है. ये फिल्म 19 सितंबर को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी. ट्रेलर ऑडियंस को काफी पसंद आ रहा है और अब सभी को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है.

फिल्म के ट्रेलर में क्या दिखाया गया?

ट्रेलर की शुरुआत में विजुअल के साथ वॉइस ओवर चलता है. जिसमें पूर्वांचल के नेता अवधेश राय की गोली मारकर हत्या से जुड़ी हुई खबर दिखाई जाती है. जिसके बाद गोरखपुर में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया जाता है. इसी सीन में भोजपुरी फिल्मों के एक्टर दिनेश लाल उर्फ निरहुआ भी दिखाए जाते हैं, जो कैमरे से फोटो क्लिक करते हैं. माना जा रहा है कि वो पत्रकार के रोल में दिखाए देंगे. इसके बाद योगी आदित्यनाथ का किरदार निभा रहे आनंद जोशी की दमदार डायलॉग 'हमेशा अक्ल का नहीं, कभी-कभी बल का प्रयोग भी करना पड़ता है' से एंट्री होती है. इसी के बाद अजय सिंह से योगी आदित्यनाथ बनने के पूरे सफर को दिखाया गया है. ट्रेलर से साफ हो गया है कि फिल्म में एक्शन और डायलॉग का डबल डोज दिखाई देता है.

फिल्म में कौन-कौन दिखाई देगा?

वहीं फिल्म की कास्ट की बात करें तो आनंद जोशी और दिनेश लाल उर्फ निरहुआ के अलावा इसमें परेश रावल, पवन मल्होत्रा, राजेश खट्टर समेत तमाम दिग्गज एक्टर्स नजर आने वाले हैं. इस फिल्म का डायरेक्शन रविंद्र गौतम ने किया है. जबकि फिल्म में म्यूजिक मीत ब्रदर्स ने दिया है. देखना

अक्षय कुमार की फिल्म से होगी टक्कर

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म 19 सितंबर 2025 को रिलीज होगी. इस फिल्म की सीधी टक्कर अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' से होगी. ये फिल्म भी 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया जा चुका है. जो ऑडियंस को काफी पसंद आ रहा है.

