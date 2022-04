Dasvi के रिव्यू में अपमानजनक बात पढ़कर Yami Gautam को आया गुस्सा, बोलीं- अब से मेरी परफॉरमेंस का रिव्यू मत करना

बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम को उनकी क्यूट स्माइल और खुशमिजाज अंदाज के लिए जाना जाता है. ऐसा शायद ही हुआ होगा कि आपने यामी गौतम को गुस्से में देखा हो. लेकिन अब कुछ ऐसा हो गया है, जिसकी वजह से यामी खफा हो गई हैं. 7 अप्रैल को यामी गौतम की फिल्म दसवीं रिलीज हुई है. इस फिल्म के एक रिव्यू ने यामी का ध्यान अपनी ओर खींचा और उसमें लिखी बात को पढ़कर यामी गौतम का पारा चढ़ गया.

पोर्टल के रिव्यू पर यामी को आया गुस्सा

फिल्म दसवीं में यामी गौतम ने पुलिसवाली का किरदार निभाया है. इस फिल्म में उनके साथ अभिषेक बच्चन और निम्रत कौर नजर आए हैं. हर फिल्म की रिलीज होने के बाद अलग-अलग मीडिया पोर्टल उनका रिव्यू करते हैं. ऐसे मे दसवीं का रिव्यू भी कई मीडिया पोर्टल्स ने किया है. हालांकि एक रिव्यू में अपनी एक्टिंग की तौहीन होते देख यामी गौतम गुस्सा हो गईं. उन्होंने रिव्यू का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की. साथ ही यह भी कहा कि आगे से कभी भी उनकी परफॉरमेंस का रिव्यू वह पोर्टल ना करें.

एक पोर्टल ने अपने फिल्म दसवीं के रिव्यू में यामी गौतम के अभिनय की काफी आलोचना की है. इस रिव्यू में लिखा है कि यामी गौतम अब हिंदी फिल्मों में मरी हुई गर्लफ्रेंड नहीं रही हैं, लेकिन फिल्मों में उनकी मुस्कान अब दोहराई जा रही है. यह लाइन्स यामी गौतम को बुरी लगीं, जिसमें बाद उन्होंने रिव्यू का स्क्रीनशॉट शेयर कर पोर्टल को झाड़ लगाई.

यामी बोलीं- मत करो मेरी परफॉरमेंस का रिव्यू

यामी ने लिखा, 'इससे पहले में कुछ कहूं, मैं यह कहना चाहती हूं कि आमतौर पर मैं रचनात्मक आलोचनाओं को विकास और प्रगति के तौर पर लेती हूं. लेकिन जब एक प्लेटफॉर्म आपको लगातार नीचे गिराने की कोशिश करता है, तो मुझे लगता है कि इसके बारे में आवाज उठाना जरूरी है.'

यामी ने लगातार चार ट्वीट किए. उन्होंने दूसरे ट्वीट में लिखा, 'हाल ही की मेरी फिल्मों और परफॉरमेंस में ‘अ थर्सडे’, ‘बाला’ और ‘उरी’ जैसी फिल्में भी शामिल हैं. लेकिन फिर भी इसे मेरे काम का क्वालिफाइड 'रिव्यू' कहा जा रहा है. यह बेहद अपमानजनक है.' अगले ट्वीट में यामी ने लिखा, 'किसी को भी और खासकर मेरे जैसे सेल्फमेड एक्टर को हर बार अपनी योग्यता साबित करने में सालों तक मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन कुछ प्रतिष्ठित पोर्टल्स फिर ये करते हैं.'

Before I say anything else, I’d like to say that I usually take constructive criticism in my stride. But when a certain platform keeps trying to pull you down consistently, I felt it necessary to speak up about it. https://t.co/GGczNekBhP pic.twitter.com/wdBYXyv47V