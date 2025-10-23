scorecardresearch
 

Feedback

मैडॉक की हॉरर कॉमेडी मूवी में कैसे चुनी गईं अनीत पड्डा? फिल्म 'स्त्री' के डायरेक्टर ने बताई वजह

मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की अगली फिल्म शक्ति शालिनी में अनीत पड्डा नजर आएंगे. उन्होंने कियारा आडवाणी को रिप्लेस किया है. हालांकि इस फिल्म के लिए उनका चयन कैसे हुआ. जानिए

Advertisement
X
एक्ट्रेस अनीत पड्डा (Photo: YRF)
एक्ट्रेस अनीत पड्डा (Photo: YRF)

हाल ही में रिलीज हुई आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'थामा' की रिलीज के बाद मैडॉक फिल्म्स की नई हॉरर-कॉमेडी 'शक्ति शालिनी' को लेकर काफी चर्चा हो रही है. इस फिल्म को लेकर सबसे बड़ी खबर ये है कि इसमें लीड रोल 'सैयारा' फेम एक्ट्रेस अनीत पड्डा निभाएंगी. अनीत ने बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी को रिप्लेस किया है. अब सवाल ये उठ रहा है कि अनीत पड्डा का नाम इस हॉरर कॉमेडी के लिए कैसे फाइनल हुआ?

दरअसल  फिल्ममेकर अमर कौशिक ने हाल ही में बॉलीवुड हंगामा को दिए इंटरव्यू में अनीत पड्डा को लेकर बात की. उन्होंने ये भी बताया कि आखिर कैसे अनीत पड्डा को इस फिल्म के लिए फाइनल किया गया?

अमर कौशिक ने क्या कहा?
बॉलीवुड हंगामा को दिए इंटरव्यू में अमर कौशिक ने कहा, 'जब हम स्क्रिप्ट लिख रहे थे, तब हमें एहसास हुआ कि हमें एक युवा कलाकार की जरूरत है. इसी दौरान हमने उनकी फिल्म 'सैयारा' देखी और महसूस किया कि वह उस किरदार के लिए बिल्कुल ठीक हैं. उन्होंने कहानी सुनी और इसके लिए हामी भर दी.'

सम्बंधित ख़बरें

aneet padda in shakti shalin
अनीत पड्डा के हाथ लगा बड़ा प्रोजेक्ट, कियारा आडवाणी को किया रिप्लेस 
Aneet Padda Ott Film
'सैयारा' एक्ट्रेस ने थ्रोबैक वीडियो में की ऐसी हरकत, देखकर भड़के यूजर्स, बोले- अब ये फ्लॉप 
Aneet Padda
शोबिज में आने से घबरा रहीं थीं अनीत पड्डा, एक्टिंग और पढ़ाई के बीच किया स्ट्रगल 
Ameesha Patel on comparison of kaho na pyaar hai and saiyaara
'कहो ना प्यार है' और 'सैयारा' की तुलना पर बोलीं अमीषा पटेल 
Aneet Ahaan Saiyaara
Saiyaara के सेट पर Ahaan से डरी टीम, Aneet बोलीं... 

कियारा आडवाणी को किया रिप्लेस
फिल्म 'शक्ति शालिनी' मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले बन रही है और इसे 24 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज करने की तैयारी है. सबसे खास बात ये है कि 2026 में मैडॉक फिल्म्स की एकमात्र फिल्म ये ही होगी, जो रिलीज होगी.  अमर कौशिक ने इसे लेकर कहा, 'हम नहीं चाहते कि एक ही साल में कई फिल्में लाकर ऑडियंस पर बोझ डालें. बेहतर है कि हर फिल्म को उसका पूरा वक्त मिले.'

Advertisement

बता दें कि मैडॉक हॉरर कॉमेडी जैसे 'स्त्री', 'रूही', 'भेड़िया' और अब 'थामा' जैसी हिट फिल्मों के लिए जाना जाता है. जो नए चेहरों के साथ अपनी डरावनी लेकिन मनोरंजक सिनेमाई दुनिया का विस्तार जारी रखे हुए है.

अनीत पड्डा का वर्क फ्रंट
वहीं अनीत पड्डा के फिल्मी करियर की बात करें तो उन्होंने फिल्म 'सलाम वेंकी' से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था. इस फिल्म में काजोल और विशाल जेठवा भी थे. थे. इसके बाद वो एक वेब सीरीज 'बिग गर्ल्स डोंट क्राई' में दिखाई दी थी. इसमें उनके साथ पूजा भट्ट, राइमा सेन जैसे दिग्गज कलाकार थे. लेकिन अनीत पड्डा को देशभर में पहचान मोहित सूरी की फिल्म सैयारा से मिली. इस फिल्म में अनीत अहान पांडे के साथ नजर आई थीं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement