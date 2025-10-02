scorecardresearch
 

कौन हैं कांतारा- चैप्टर 1 में राजकुमारी बनीं रुक्मिणी वसंत? फौजी थे पिता, साउथ की हैं सेंसेशन

साउथ स्टार ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा- चैप्टर 1 में रुक्मिणी वसंत राजकुमारी कनकवती के रोल में नजर आएंगी. वो साउथ की जानी-मानी एक्ट्रेस हैं. कांतारा में काम करने की वजह से हिंदी ऑडियंस के बीच उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है. फैंस को उनकी फिल्म से काफी उम्मीदें हैं.

कांतारा मूवी में काम कर खुश रुक्मिणी वसंत (Photo: Instagram @rukmini_vasanth)
कांतारा मूवी में काम कर खुश रुक्मिणी वसंत (Photo: Instagram @rukmini_vasanth)

साउथ स्टार ऋषभ शेट्टी की मचअवेटेड फिल्म कांतारा- चैप्टर 1 का इंतजार खत्म हो गया है. मूवी को लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है. कांतारा- चैप्टर 1 के ट्रेलर और टीजर ने फैंस को एक्साइटेड कर दिया था. ऋषभ फिल्म के डायरेक्टर और राइटर भी हैं. ये 2022 में आई फिल्म कांतारा का प्रीक्वल है.

मूवी की हीरोइन साउथ सेंसेशन रुक्मिणी वसंत हैं. फैंस को वो राजकुमारी कनकवती के रोल में नजर आएंगी. साउथ में रुक्मिणी को लोग जानते हैं, लेकिन हिंदी ऑडियंस के बीच उनके बारे में जानने की लोगों में उत्सुकता है. जानते हैं ऋषभ शेट्टी की हीरोइन के बारे में...

कौन हैं रुक्मिणी?
रुक्मिणी कन्नड़, तमिल और तेलुगू मूवीज में काम करती हैं. 2019 में फिल्म 'बीरबल ट्रायलॉजी' से उन्होंने एक्टिंग डेब्यू किया था. लेकिन उन्हें लाइमलाइट 2023 में आई रोमांटिक ड्रामा मूवी 'सप्त सागरदाते एलो' से मिली. एक्ट्रेस को उम्दा अदाकारी के लिए फिल्मफेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवॉर्ड मिला था. फिल्म बघीरा में भी रुक्मिणी ने शानदार काम किया था. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Hombale Films (@hombalefilms)

'कांतारा: चैप्टर-1' ने एडवांस बुकिंग से की कितनी कमाई, देखें मूवी मसाला 

आर्मी में थे रुक्मिणी के पिता
रुक्मिणी आर्मी बैकग्राउंड से आती हैं. कन्नड़ फैमिली में वो पली बढ़ीं. वो शहीद कर्नल वसंत वेणुगोपाल की बेटी हैं. उनके पिता कर्नाटक से अशोक चक्र पाने वाले पहले शख्स थे. 2007 में जम्मू-कश्मीर के उरी में घुसपैठियों को भारत-पाक बार्डर क्रॉस करने से रोकते हुए वो शहीद हुए थे. रुक्मिणी की मां सुभाषिनी वसंत भरतनाट्यम डांसर हैं. वो कर्नाटक में शहीद सैनिकों की विधवाओं को सपोर्ट करने के लिए फाउंडेशन चलाती हैं.

कातांरा है स्पेशल फिल्म- रुक्मिणी
रुक्मिणी ने लंदन से एक्टिंग की डिग्री हासिल की. कम लोग जानते हैं कि एक्ट्रेस ने हिंदी में बनी फिल्म 'अपस्टार्ट्स' में काम किया था. उन्हें साउथ इंडस्ट्री की प्रॉमिसिंग एक्ट्रेस में काउंट किया जाता है. कांतारा में काम करना उनके करियर को यकीनन माइलेज देगा. एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि ऋषभ शेट्टी की मूवी में राजकुमारी कनकवती का रोल निभाना उनके लिए स्पेशल है. ये उनके लिए लाइफटाइम में मिलने वाले सबसे खास रोल में से है. एक्ट्रेस के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में टॉक्सिक और ड्रैगन जैसी फिल्में शामिल हैं.

बीते दिनों जब दीपिका पादुकोण ने प्रभास स्टारर मूवी 'स्प्रिरिट' से खुद को अलग किया था, तब रुक्मिणी को कास्ट किए जाने की खबरें उड़ी थीं. हालांकि फाइनल कॉल लेते हुए मेकर्स ने फीमेल लीड के लिए तृप्ति डिमरी को कास्ट किया. 
 

