कौन हैं पीटर हाग? सेलिना जेटली संग टूटेगी 15 साल की शादी, विवादों में पर्सनल लाइफ

बॉलीवुड एक्ट्रेस सेलिनी जेटली की मैरिड लाइफ पर संकट मडंराया हुआ है. शादी के 15 साल बाद वो पति पीटर हाग से तलाक लेने वाली हैं. उन्होंने पीटर पर मारपीट, प्रॉपर्टी हड़पने, मानसिक शोषण और क्रूरता के आरोप लगाए हैं. मदद के लिए सेलिना ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. एक्ट्रेस की शादीशुदा जिंदगी में आए इस तूफान ने उन्हें सुर्खियों में ला दिया है. पीटर और सेलिना 3 बच्चों के पेरेंट्स हैं. फैंस को उनेक बीच हुए विवाद ने शॉक दिया है.

और पढ़ें

सेलिना-पीटर की लव स्टोरी

एक वक्त था जब सेलिना और पीटर एक दूसरे के प्यार में दीवाने थे. एक इंटरव्यू में सेलिना ने बताया था कि पीटर से उनकी पहली मुलाकात दुबई में हुई थी. फैमिली फ्रेंड के जरिए दोनों मिले थे. सेलिना दुबई में किसी स्टोर की ओपनिंग के लिए गई थीं. फिर दोनों ने डेट करना शुरू किया. सेलिना को प्रपोज करने के लिए पीटर 8 घंटे के लिए मुंबई आए थे. उनके पेरेंट्स से मिले. रिंग के साथ एक्ट्रेस को प्रपोज किया.

2010 में उनकी सगाई हुई. 2011 में सेलिना और पीटर ने ऑस्ट्रिया में शादी की. 2012 में उन्हें जुड़वां बेटे हुए. 2017 में सेलिना फिर से जुड़वां बच्चों की मां बनीं लेकिन उनका एक बच्चा हाइपोप्लास्टिक हार्ट कंडीशन की वजह से नहीं बच पाया. उसी साल सेलिना ने अपने पिता को भी खोया था.

Advertisement

कौन है सेलिना जेटली का पति?

पीटर हाग ऑस्ट्रियाई एंटरप्रन्योर, मार्केटिंग विशेषज्ञ, होटल व्यवसायी और ब्रांड स्ट्रैटेजिस्ट रहे हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, पीटर लंबे समय से होटल इंडस्ट्री में एक्टिव रहे हैं. वो दुबई और सिंगापुर की बड़ी होटल चेन के साथ काम कर चुके हैं. पीटर का करियर होटल इंडस्ट्री में मजबूत रहा है.

पीटर सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव नहीं हैं. उनका इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट है. वे ऑस्ट्रियाई नागरिक हैं. एक रिपोर्ट के अनुसार, पीटर के पास टूरिज्म और लेजर इंडस्ट्री मैनेजमेंट में मास्टर की डिग्री है. पीटर ने जब होटल इंडस्ट्री में एंट्री की तो बतौर सेल्स एंड मार्केटिंग कॉर्डिनेटर काम किया था. उन्होंने कमर्शियल और मार्केटिंग ऑपरेशन्स संभाले. जिसमें डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स और रेवेन्यू, ब्रांड मैनेजमेंट और पब्लिक रिलेशंस पर उनका फोकस था. इसके बाद वे एक ब्रांड स्ट्रैटेजिस्ट बने. उनका काम यूएई और दक्षिण पूर्व एशिया में फैला हुआ है. वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पीटर की नेटवर्थ 167 करोड़ है.

सेलिना फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी अदाकार हैं. फेमिना मिस इंडिया 2001 का टाइटल जीतने के बाद वो लाइमलाइट में आई थीं. 2003 में उन्होंने फिल्म जानशीन से एक्टिंग डेब्यू किया था. उन्होंने नो एंट्री, गोलमाल रिटर्न्स, अपना सपना मनी मनी, थैंक्यू जैसी मूवीज में काम किया है. वो शादी के बाद पति संग विदेश में सेटल हो गई थीं. उन्होंने शोबिज से दूरी बनाई. लंबे अरसे से वो स्क्रीन पर नहीं दिखी हैं.



---- समाप्त ----