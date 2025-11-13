scorecardresearch
 

Feedback

जब हेमा मालिनी के प्यार में पड़े थे धर्मेंद्र, टीम को दी रिश्वत, फ‍िर किया रोमांस

धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का प्यार एक फिल्म के सेट पर केमिस्ट्री से शुरू हुआ था. फिर ये जल्द ही इंडस्ट्री के सबसे यादगार रिश्तों में से एक बन गया. कहा जाता है कि 1970 में 'तुम हसीन मैं जवान' फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों में नजदीकियां बढ़ी थीं.

Advertisement
X
हेमा मालिनी के प्यार में यूं पड़े थे धर्मेंद्र (Photo: Instagram/@dreamgirlhemamalini)
हेमा मालिनी के प्यार में यूं पड़े थे धर्मेंद्र (Photo: Instagram/@dreamgirlhemamalini)

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र अपनी तबियत को लेकर चर्चा में हैं. 10 नवंबर को उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. इलाज के बाद 12 नवंबर को उन्हें डिस्चार्ज कर दिया. अब धर्मेंद्र घर पर रिकवर कर रहे हैं. इस दौरान हेमा मालिनी लगातार उनके साथ हैं. कपल का रिश्ता दशकों की शोर-शराबे और सुर्खियों के बीच भी कायम रहा है. फैंस धर्मेंद्र के स्वास्थ्य के लिए दुआएं कर रहे हैं. ऐसे में कई लोगों को हेमा संग उनके शुरुआती सालों की याद आ गई है. खासकर उन शरारतों की, जो धर्मेंद्र तब हेमा संग करते थे. इन्हीं के चलते उनके बीच रोमांस की चिंगारी जली थी.

धर्मेंद्र को हुआ हेमा मालिनी से प्यार

धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की प्रेम कहानी बार-बार सुनाई जाती है और आज भी पसंद की जाती है. उनका प्यार एक फिल्म के सेट पर केमिस्ट्री से शुरू हुआ था. फिर ये जल्द ही इंडस्ट्री के सबसे यादगार रिश्तों में से एक बन गया. कहा जाता है कि 1970 में 'तुम हसीन मैं जवान' फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों में नजदीकियां बढ़ी थीं. धर्मेंद्र तब तक बड़े स्टार बन चुके थे. शूटिंग के दौरान हेमा मालिनी की ओर आकर्षित हो गए थे. तब हेमा, उभरती हुई एक्ट्रेस थीं और भारतीय सिनेमा की 'ड्रीम गर्ल' के नाम से मशहूर थीं. उनके आसपास के लोगों ने नोटिस किया कि लंबे शूटिंग शेड्यूल के दौरान धर्मेंद्र, हेमा के साथ समय बिताने के छोटे-छोटे बहाने ढूंढते थे.

सम्बंधित ख़बरें

Dharmendra, Sunil Lahri
दिल्ली ब्लास्ट-धर्मेंद्र की तबीयत से दुखी रामायण शो फेम सुनील, बोले- उम्मीद कायम  
Sunny Deol angry on paparazzi
धर्मेंद्र के घर के बाहर लगा पैपराजी का तांता, भड़के सनी देओल, बोले- शर्म नहीं आती? 
Amitabh bachchan met dharmendra
धर्मेंद्र से मिलने अकेले निकल पड़े अमिताभ? फैंस बोले- जय-वीरू का मिलन... 
Jeetendra Govinda Prem Chopra Govinda
मुश्किल में ये चार बड़े स्टार्स, कैसी है तबीयत! 
Salman Khan, Dharmendra
सलमान ने की थी बॉबी की मदद, बेटा मानते हैं धर्मेंद्र, अटूट है रिश्ता  

गले लगाने के ढूंढते थे बहाने

Advertisement

1975 में 'शोले' की शूटिंग तक आते-आते धर्मेंद्र का हेमा के प्रति प्यार बहुत गहरा हो चुका था. सालों से आई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि उन्होंने कुछ खास सीनों को लंबा खींचने का एक शरारती तरीका अपनाया था. खासकर वो सीन जहां उन्हें हेमा को पकड़ना पड़ता था. इन रिपोर्ट्स के मुताबिक, वे चुपके से स्पॉट बॉयज को थोड़े पैसे देते थे ताकि वे 'गलती से' कुछ गिरा दें या शॉट में रुकावट डालें, जिससे टीम को दोबारा टेक लेना पड़े. सबसे मशहूर कहानी उस सीन की है जहां उनका किरदार हेमा को रिवॉल्वर चलाना सिखाता है. हर बार जब रिफ्लेक्टर गिरती या ट्रॉली अटक जाती, उन्हें हेमा को गले लगाने का एक और मौका मिल जाता. कहा जाता है कि इन देरी के लिए उन्होंने करीब 2,000 रुपये खर्च किए थे और हेमा इस कोशिश से चुपके से प्रभावित थीं.  

लेकिन हर बॉलीवुड रोमांस की तरह, इसकी भी अपनी जटिलताएं थीं. धर्मेंद्र पहले से ही प्रकाश कौर से शादीशुदा थे, जिन्होंने कथित तौर पर तलाक देने से इनकार कर दिया था. साथ रहने के लिए दृढ़ संकल्पित धर्मेंद्र और हेमा ने उस समय कई लोगों को चौंकाने वाला रास्ता चुना. कहा जाता है कि 1980 में उन्होंने इस्लाम कबूल किया ताकि कानूनी रूप से शादी कर सकें. धर्मेंद्र ने नाम रखा दिलावर खान, जबकि हेमा बनीं आयशा बी. दोनों ने पहले निकाह किया, उसके बाद हेमा के परिवार के लिए पारंपरिक अयंगर शादी की. इससे पहले धर्मेंद्र ने 1954 में 19 साल की उम्र में प्रकाश कौर से शादी की थी. उनके चार बच्चे हैं- सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता और अजीता. हेमा मालिनी के साथ उनकी दो बेटियां ईशा और अहाना हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव रिजल्ट 2025
    दिल्ली ब्लास्ट
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    Dharmendra Health
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    करियर राशिफल
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement