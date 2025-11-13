बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र अपनी तबियत को लेकर चर्चा में हैं. 10 नवंबर को उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. इलाज के बाद 12 नवंबर को उन्हें डिस्चार्ज कर दिया. अब धर्मेंद्र घर पर रिकवर कर रहे हैं. इस दौरान हेमा मालिनी लगातार उनके साथ हैं. कपल का रिश्ता दशकों की शोर-शराबे और सुर्खियों के बीच भी कायम रहा है. फैंस धर्मेंद्र के स्वास्थ्य के लिए दुआएं कर रहे हैं. ऐसे में कई लोगों को हेमा संग उनके शुरुआती सालों की याद आ गई है. खासकर उन शरारतों की, जो धर्मेंद्र तब हेमा संग करते थे. इन्हीं के चलते उनके बीच रोमांस की चिंगारी जली थी.

धर्मेंद्र को हुआ हेमा मालिनी से प्यार

धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की प्रेम कहानी बार-बार सुनाई जाती है और आज भी पसंद की जाती है. उनका प्यार एक फिल्म के सेट पर केमिस्ट्री से शुरू हुआ था. फिर ये जल्द ही इंडस्ट्री के सबसे यादगार रिश्तों में से एक बन गया. कहा जाता है कि 1970 में 'तुम हसीन मैं जवान' फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों में नजदीकियां बढ़ी थीं. धर्मेंद्र तब तक बड़े स्टार बन चुके थे. शूटिंग के दौरान हेमा मालिनी की ओर आकर्षित हो गए थे. तब हेमा, उभरती हुई एक्ट्रेस थीं और भारतीय सिनेमा की 'ड्रीम गर्ल' के नाम से मशहूर थीं. उनके आसपास के लोगों ने नोटिस किया कि लंबे शूटिंग शेड्यूल के दौरान धर्मेंद्र, हेमा के साथ समय बिताने के छोटे-छोटे बहाने ढूंढते थे.

गले लगाने के ढूंढते थे बहाने

1975 में 'शोले' की शूटिंग तक आते-आते धर्मेंद्र का हेमा के प्रति प्यार बहुत गहरा हो चुका था. सालों से आई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि उन्होंने कुछ खास सीनों को लंबा खींचने का एक शरारती तरीका अपनाया था. खासकर वो सीन जहां उन्हें हेमा को पकड़ना पड़ता था. इन रिपोर्ट्स के मुताबिक, वे चुपके से स्पॉट बॉयज को थोड़े पैसे देते थे ताकि वे 'गलती से' कुछ गिरा दें या शॉट में रुकावट डालें, जिससे टीम को दोबारा टेक लेना पड़े. सबसे मशहूर कहानी उस सीन की है जहां उनका किरदार हेमा को रिवॉल्वर चलाना सिखाता है. हर बार जब रिफ्लेक्टर गिरती या ट्रॉली अटक जाती, उन्हें हेमा को गले लगाने का एक और मौका मिल जाता. कहा जाता है कि इन देरी के लिए उन्होंने करीब 2,000 रुपये खर्च किए थे और हेमा इस कोशिश से चुपके से प्रभावित थीं.

लेकिन हर बॉलीवुड रोमांस की तरह, इसकी भी अपनी जटिलताएं थीं. धर्मेंद्र पहले से ही प्रकाश कौर से शादीशुदा थे, जिन्होंने कथित तौर पर तलाक देने से इनकार कर दिया था. साथ रहने के लिए दृढ़ संकल्पित धर्मेंद्र और हेमा ने उस समय कई लोगों को चौंकाने वाला रास्ता चुना. कहा जाता है कि 1980 में उन्होंने इस्लाम कबूल किया ताकि कानूनी रूप से शादी कर सकें. धर्मेंद्र ने नाम रखा दिलावर खान, जबकि हेमा बनीं आयशा बी. दोनों ने पहले निकाह किया, उसके बाद हेमा के परिवार के लिए पारंपरिक अयंगर शादी की. इससे पहले धर्मेंद्र ने 1954 में 19 साल की उम्र में प्रकाश कौर से शादी की थी. उनके चार बच्चे हैं- सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता और अजीता. हेमा मालिनी के साथ उनकी दो बेटियां ईशा और अहाना हैं.

