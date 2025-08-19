scorecardresearch
 

मंडे टेस्ट में औंधे मुंह गिरी 'वॉर 2', 'कुली' भी बेहाल.. अब भी जारी है 'महावतार नरसिम्हा' की दहाड़

'वॉर 2' से जिस तरह की धमाकेदार शुरुआत की उम्मीद थी, वो इस फिल्म को नहीं मिली. इसके साथ क्लैश होने वाली 'कुली' को ज्यादा बेहतर रिस्पॉन्स मिला था जिसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर, फिल्म के हीरो रजनीकांत थे. मगर पहले ही मंडे को दोनों फिल्मों का हाल बुरा रहा.

मंडे टेस्ट में फेल हुईं 'वॉर 2' और 'कुली' (Photo: IMDB)
मंडे टेस्ट में फेल हुईं 'वॉर 2' और 'कुली' (Photo: IMDB)

ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की 'वॉर 2' इस साल की सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म कही जा रही थी. दूसरी तरफ, रजनीकांत की 'कुली' इस साल की सबसे बड़ी तमिल फिल्म थी. स्वतंत्रता दिवस के लंबे वीकेंड का पूरा फायदा उठाने के इरादे से 14 अगस्त की रिलीज डेट चुनने वालीं ये दोनों ही फिल्में, वीकेंड खत्म होते ही स्ट्रगल करती नजर आ रही हैं. 

'वॉर 2' से जिस तरह की धमाकेदार शुरुआत की उम्मीद थी, वो इस फिल्म को नहीं मिली. इसके साथ क्लैश होने वाली 'कुली' को ज्यादा बेहतर रिस्पॉन्स मिला था जिसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर, फिल्म के हीरो रजनीकांत थे. मगर बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले सोमवार को 'वॉर 2' और 'कुली' दोनों का ही हाल चिंताजनक नजर आया. 

कैसा रहा 'वॉर 2' का मंडे टेस्ट?
ऋतिक और जूनियर एनटीआर की फिल्म ने पहले दिन 52 करोड़ रुपये के कलेक्शन से शुरुआत की थी. शुक्रवार को फिल्म का कलेक्शन 57.35 करोड़ के साथ पीक पर पहुंचा लेकिन संडे को ये गिरकर 32 करोड़ तक आ गया. ऐसे में फिल्म के भविष्य का पूरा फैसला मंडे कलेक्शन से होना था. 

4 दिन के लंबे वीकेंड में 174 करोड़ से ज्यादा नेट इंडिया कलेक्शन करके आ रही 'वॉर 2' का क्रेज मंडे को फीका पड़ता नजर आया. हाल ये है कि बॉक्स ऑफिस रन के पांचवें दिन ही इस फिल्म की कमाई सिंगल डिजिट में आ गई. सैकनिल्क के अनुसार, मंडे को 'वॉर 2' ने 8.4 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. संडे के मुकाबले फिल्म की कमाई में 70% से ज्यादा की कमी आ गई है जो एक अच्छा संकेत नहीं है. तीन भाषाओं में रिलीज हुई 'वॉर 2' की सबसे ज्यादा कमाई हिंदी वर्जन से हो रही थी. 

संडे को फिल्म के हिंदी वर्जन ने 26.5 करोड़ रुपये कमाए थे जबकि सोमवार का कलेक्शन केवल 7 करोड़ रहा. संडे को 5.25 करोड़ कमाने वाला 'वॉर 2' का तेलुगू वर्जन, सोमवार को 1.25 करोड़ की ही कमाई कर सका. यानी बड़ी कमाई के लिए महत्वपूर्ण दोनों वर्जन में 'वॉर 2' की कमाई सोमवार से ही बुरी तरह गिर गई है. ऐसे में ये मुश्किल ही लगता है कि इसकी कमाई 2019 में आई ऑरिजिनल 'वॉर' के आसपास भी पहुंच पाएगी, जिसका लाइफटाइम कलेक्शन 318 करोड़ से ज्यादा था. 

'कुली' के लिए कैसा रहा सोमवार?
'वॉर 2' के मुकाबले 'कुली' के रिव्यूज और जनता का रिएक्शन बहुत ज्यादा पॉजिटिव तो नहीं था, लेकिन थोड़ा बेहतर जरूर था. इस फिल्म के लिए लोगों के थिएटर तक पहुंचने की सबसे बड़ी वजह मेगास्टार रजनीकांत हैं. उन्हीं के भरोसे फिल्म ने पहले दिन ही 65 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन लाकर धमाका कर दिया था. दूसरे दिन भी फिल्म की कमाई 50 करोड़ के पार गई मगर संडे आते-आते 35 करोड़ के लेवल पर पहुंच गई. 

सोमवार को 'कुली' को भी बॉक्स ऑफिस पर बड़ी गिरावट देखनी पड़ी. इस फिल्म ने पांचवें दिन 12 करोड़ से थोड़ा ही ज्यादा कलेक्शन किया है, जो इसके संडे कलेक्शन के सामने 65% तक कम है. संडे को 23.3 करोड़ रुपये कमाने वाले 'कुली' के ऑरिजिनल तमिल वर्जन ने, सोमवार को 8 करोड़ का ही कलेक्शन किया. जबकि 4.75 करोड़ के साथ संडे को सॉलिड कमाई करने वाले हिंदी वर्जन का कलेक्शन सोमवार को 1.75 करोड़ रुपये ही बचा. 'कुली' का नेट इंडिया कलेक्शन अब 5 दिन में 206 करोड़ से ज्यादा हो चुका है. इसमें तमिल वर्जन का हिस्सा 136 करोड़ है. हिंदी ने 25 करोड़ से ज्यादा और तेलुगू वर्जन ने 47. 35 करोड़ का कलेक्शन किया है. 

बरकरार है 'महावातर नरसिम्हा' का दम
चौथे हफ्ते में चल रही एनिमेटेड फिल्म 'महावातार नरसिम्हा' अब भी बॉक्स ऑफिस पर दमदार कमाई कर रही है. शुक्रवार को चौथा वीकेंड शुरू होने से पहले, गुरुवार तक इसने सिर्फ हिंदी में ही 141 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन कर लिया था और नेट इंडिया कलेक्शन 188 करोड़ से ज्यादा हो चुका था. गुरुवार को इसने कुल 2.6 करोड़ का कलेक्शन किया था, जिसमें हिंदी वर्जन की कमाई 2.25 करोड़ थी. 

'वॉर 2 और 'कुली' के आने से 'महावतार नरसिम्हा' का स्क्रीन काउंट भी कम हुआ. मगर फिर भी इसने वीकेंड में तगड़ा जंप लेते हुए 22.15 करोड़ का कलेक्शन कर डाला जिसमें से हिंदी का हिस्सा 18.45 करोड़ रहा. मंडे को भी इसका कलेक्शन दमदार बना रहा और इसने हिंदी में 1.5 करोड़ के साथ, कुल 2.1 करोड़ रुपये कमा डाले. यानी 'महावतार नरसिम्हा' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अभी भी पिछले हफ्ते के गुरुवार के मुकाबले बहुत मामूली ही कम हुआ है.

'कुली' को रजनीकांत पावर की वजह से ओवरसीज मार्किट से तगड़ी कमाई मिल रही है और इसलिए ये फिल्म हिट बनने के रास्ते पर है. मगर 'वॉर 2' ओवरसीज में भी दमदार नहीं चल रही और इसकी सारी उम्मीद भारतीय दर्शकों पर ही टिकी है. रिपोर्ट्स के हिसाब से 400 करोड़ के बजट में बनी 'वॉर 2' का ट्रेंड कहता है कि इसका लाइफटाइम रन, इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देगा. इसलिए ऋतिक और एनटीआर की फिल्म पर अब स्पाई-यूनिवर्स की पहली फ्लॉप फिल्म बन जाने का खतरा मंडरा रहा है. 

