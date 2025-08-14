scorecardresearch
 

ऋतिक-जूनियर एनटीआर की 'वॉर 2' को मिलेगी ग्रैंड ओपनिंग! तोड़ पाएगी अपनी स्पाई यूनिवर्स 'वॉर' का रिकॉर्ड?

ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की 'वॉर 2' यशराज के स्पाई यूनिवर्स की छठी फिल्म है. जो 2019 में आई ब्लॉकबस्टर 'वॉर' का सीक्वल है. करीब 400 करोड़ रुपये के बजट में बनी 'वॉर 2' को अयान मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है.

वॉर 2 तोड़ेगी वॉर का रिकॉर्ड? (Photo: X/@YRF)
ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की 'वॉर 2' यशराज के स्पाई यूनिवर्स की छठी फिल्म है. जो 2019 में आई ब्लॉकबस्टर 'वॉर' का सीक्वल है. करीब 400 करोड़ रुपये के बजट में बनी 'वॉर 2' को अयान मुखर्जी ने डायरेक्टर किया है. एक्शन, ड्रामा और रोमांस से भरपूर इस फिल्म का लंबे समय से लोग इंतजार रहे थे. आज यानी 14 अगस्त को ये फिल्म रिलीज हो गई है. वहीं फिल्म की एडवांस बुकिंग को लेकर भी लोगों में क्रेज देखने को मिल रहा है. प्री सेल्स में इसने इस साल की सबसे बड़ी फिल्म 'सैयारा' पछाड़ दिया है.

बता दें कि वॉर 2 के साथ ही जूनियर एनटीआर ने बॉलीवुड डेब्यू किया है. इस फिल्म वो एजेंट कबीर यानी ऋतिक के अपोजिट नजर आ रहे हैं. दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है.

एडवांस बुकिंग में कैसा हाल?
इंडिपेंडेंस डे के मौके पर रिलीज हुई वॉर 2 हिंदी के साथ-साथ तमिल और तेलुगू भाषा में भी रिलीज हो रही है. सैकनिल्क के मुताबिक इस फिल्म ने हिंदी में करीब 2 लाख 95 हजार टिकट बेचे हैं. वहीं तेलुगू में 3 लाख 33 हजार और तमिल में 8 हजार से ज्यादा टिकट बुक किए हैं. यानी 'वॉर 2' करीब साढ़े 6 लाख टिकट बुक हो चुके हैं. जिसके जरिए ही फिल्म ने 17 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. 

कैसा था वॉर का कलेक्शन ?
साल 2019 में गांधी जयंती पर रिलीज हुई 'वॉर' ने उस समय बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे. फिल्म ने 53.35 करोड़ रुपये की ओपनिंग ली थी. बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 318 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. जबकि वर्ल्ड वाइड इस फिल्म 471 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.  

पहले दिन कितना कलेक्शन होगा?
ट्रेड एनालिस्ट के मुताबिक 'वॉर 2' हिंदी में पहले दिन 30 से 32 करोड़ रुपये तक का नेट कलेक्शन कर सकती है. अगर इस फिल्म को रिव्यू अच्छा मिलता है तो आंकड़ा 35 करोड़ रुपये का पार हो सकता है. वहीं तमिल और तेलुगू को मिला लिया जाए तो पूरे इंडिया में 50 से 55 करोड़ रुपये तक की कमाई हो सकती है. जबकि वर्ल्ड वाइड आंकड़ा 100 करोड़ के पार होता है या नहीं देखना दिलचस्प होगा.

