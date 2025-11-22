जब विवेक ओबेरॉय को पाकिस्तान से आ रहे थे धमकी भरे कॉल, खौफ में बीते दिन

विवेक ओबेरॉय एक वक्त पर बॉलीवुड के सबसे चार्मिंग एक्टर में से एक थे. लेकिन तभी वो अचानक उस चकाचौंध से दूर हो गए. उनकी पर्सनल लाइफ में काफी मुसीबतें आईं. मगर अब वो धीरे-धीरे फिल्मों में वापस आ रहे हैं. विवेक एक के बाद एक बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बन रहे हैं. एक्टर अपनी सबसे चर्चित फिल्म फ्रेंचाइज 'मस्ती' का चौथा पार्ट थिएटर्स में लेकर आ रहे हैं.

क्यों विवेक ओबेरॉय को आए थे धमकी भरे कॉल्स?

विवेक इन दिनों 'मस्ती 4' के प्रमोशन्स में लगे हुए हैं. इस बीच उन्होंने पिंकविला को एक इंटरव्यू में बताया है कि जब वो करण जौहर की एक फिल्म में काम कर रहे थे, तब उन्हें अंडरवर्ल्ड से धमकी भरी कॉल्स आ रही थीं. ये कॉल्स एक्टर को सीधा पाकिस्तान से आ रहे थे. विवेक तब उस वक्त अमेरिका में 'कुर्बान' फिल्म की शूटिंग कर रहे थे.

एक्टर का कहना है, 'मैं अमेरिका में कुर्बान की शूटिंग कर रहा था और उन्होंने आंसरिंग मशीन सिस्टम पर एक धमकी भरा मैसेज छोड़ दिया थी और कानून के मुताबिक, मुझे इसकी जानकारी वहां के ऑफिशियल्स को देनी थी. जब मैंने होटल स्टाफ को इसकी जानकारी दी, तो मामला तेजी से आगे बढ़ा. उनके मैसेज में कुछ कोड वर्ड थे, जिसके बारे में होटल स्टाफ ने लोकल पुलिस ऑफिशियल्स को बताया. मुझे सलाह दी गई कि मैं इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कराऊं.'

'मैंने पुलिस से कहा कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता. मैं बस यहां पहुंच गया और वो लोग कहने लगे कि हमें पता है कि तुम यहां अमेरिका में हो, खत्म कर देंगे, उड़ा देंगे. वो ऐसी-ऐसी बातें कर रहे थे. और उन्होंने उस नंबर का पता पाकिस्तान से लगाया. उन्होंने कहा कि ये एक असली नंबर है जिसे फ्लैग किया गया है, तभी मैं डर गया.'

परिवार को भी मिली थीं धमकियां?

विवेक ने आगे बताया कि वो पहले इस पूरे मामले को उतना सीरियस नहीं ले रहे थे. मगर जब लोकल पुलिस ने कंफर्म किया कि ये कॉल पाकिस्तान से आ रहा है और इन धमकियों में उनका परिवार भी शामिल किया गया है, तो वो बहुत डर गए. विवेक ने कहा, 'जब मैं इंडिया वापस आया, तब मुझे पुलिस सिक्योरिटी का सराहा लेना पड़ा. वहीं से मेरा डर हकीकत में बदला क्योंकि तब बाद में धमकियां परिवार वालों के लिए आने लगी थीं. वो चीजें आपको डराती हैं.'

बात करें विवेक ओबेरॉय के वर्क फ्रंट की, तो एक्टर 'मस्ती 4' के अलावा 'रामायण' और 'स्पिरिट' जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में भी काम करते नजर आएंगे. इसके अलावा उनका खुद का रियल एस्टेट बिजनेस भी है. विवेक दुबई में करोड़ो रुपयों की नेट वर्थ के मालिक हैं.

