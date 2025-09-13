Vishal-Shekhar Delhi Concert: म्यूजिक, मस्ती और लेजेंडरी सिंगर्स को ट्रिब्यूट, विशाल-शेखर को लाइव सुनना है जादुई एक्सपीरियंस

बॉलीवुड के जाने माने सिंगर्स और म्यूजिक कम्पोजर विशाल ददलानी और शेखर रवजियानी के दुनियाभर में करोड़ों फैंस हैं. विशाल-शेखर के नाम से मशहूर इस जोड़ी ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को कई बेहतरीन गाने दिए हैं. अब दोनों अपनी जोड़ी के 25 साल साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस सेलिब्रेशन में उन्होंने अपने फैंस को भी शामिल किया है. अमेरिका में टूर करने और चाहनेवालों को नचाने के बाद विशाल-शेखर की जोड़ी ने 12 सितंबर की शाम दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में समा बांधा, और ये शाम बेहद शानदार थी.

जादुई था एक्सपीरिएंस

विशाल-शेखर बढ़िया म्यूजिक कम्पोजर होने के साथ-साथ बेहतरीन सिंगर भी हैं. 12 सितंबर की शाम दोनों को स्टेज पर लाइव देखना मेरी खुशकिस्मती थी. ये सिर्फ एक कॉन्सर्ट नहीं था, बल्कि एक एक्सपीरिएंस था, जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगी. कॉन्सर्ट के बीच ही मैंने फैसला कर लिया था कि अगली बार दोनों का कॉन्सर्ट दोबारा हुआ तो मैं जरूर जा रही हूं. क्या मजा, क्या खुशी और क्या एनर्जी इस कॉन्सर्ट में थी. विशाल और शेखर की जोड़ी आपको सबकुछ देती है. एक तरफ शेखर आपने गानों से आपके सामने अपना दिल निकालकर रख देते हैं. तो वहीं विशाल आपको अपनी ताल पर झूमने को मजबूर करते हैं. बीच में दोनों ऑडियंस की तारीफ करने से भी नहीं रुकते.

मेरी पर्सनल फेवरेट चीज थी दोनों का वक्त का पाबंद होना. कॉन्सर्ट को शाम 7 बजे शुरू होना था और डीजे सारटेक (Sartek) और आरजे विशाल के ओपनिंग एक्ट के बाद जो धुआंधार एंट्री विशाल और शेखर ने स्टेज पर ली, उसे भुला पाना मुश्किल है. स्टेज पर लाल लाइट, बैकग्राउंड में चलता म्यूजिक और सभी की अपने फेवरेट सिंगर्स को देखने और सुनने के लिए थमी सांसें... उस वक्त इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम का माहौल ही अलग था. होस्ट सिद्धार्थ कन्नन के साथ ऑडियंस ने काउंटडाउन किया और फिर इस माहौल में जबरदस्त एनर्जी दोनों सिंगर्स ने स्टेज पर आते ही भर दी.

शेखर ने रोमांटिक गाने और पंचम दा को ट्रिब्यूट देकर बनाई शाम शानदार

विशाल-शेखर ने ओम शांति ओम के गाने 'दीवानगी' से स्टेज पर दमदार एंट्री ली. पहले ही गाने से ऑडियंस ने उनके साथ झूमना शुरू कर दिया. 'दीवानगी' से शुरू हुआ संगीत का मेरा सफर कई और बढ़िया गानों से गुजरते हुए आगे बढ़ा. इसमें 'ओम शांति ओम', 'राइट हियर राइट नाऊ', 'दस बहाने', 'ऊ ला ला', 'राधा', 'बचना ए हसीना', 'देसी गर्ल' जैसे गाने शामिल थे. फिर वक्त आया जब शेखर ने अपनी सोलो परफॉरमेंस से शाम में अलग रंग भरे. स्टेडियम की एनर्जी शिफ्ट हो गई और सबकुछ मानों थम-सा गया. 'जो भेजी थी दुआ' गाने को न सिर्फ शेखर ने गाया बल्कि अपनी पियानो परफॉरमेंस से ऐसा समा बांधा कि उन्हें सुनते हुए रोंगटे खड़े हो गए. मैं भूल गई कि इस शाम मे हजारों और लोग मेरे आसपास मौजूद है. वो वक्त जादुई था. उस वक्त ने मुझे याद दिलाया कि म्यूजिक और सिंगर्स आपको अपनी दुनिया से परे ले जाने की ताकत रखते हैं, क्योंकि ये शेखर को सुनते हुए मेरे साथ हो रहा था.

फिर इस शाम में प्यार के रंग घोले गए, और उनके हैंडसम लुक्स मेरा दिल ले लिया. मुझे याद है मेरे पीछे लड़कियां चिल्ला रही थी कि 'शेखर कितने हॉट हैं'. मैं बिल्कुल उनसे सहमत हूं. 'जहनसीब', 'खुदा जाने', 'बिन तेरे' जैसे गानों को शेखर रवजियानी ने गाया. इसके बाद वक्त पुराने जमाने के म्यूजिक को सुनने का आया. बॉलीवुड के लेजेंडरी सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर रहे आर डी बर्मन को शेखर ने ट्रिब्यूट दिया. इस दौरान उन्होंने 'चांद मेरा दिल', 'तुम क्या जानो', 'तेरे बिना जिंदगी से कोई', 'तुझसे नाराज नहीं जिंदगी', 'दो लफ्जों की है', 'हमको साथी मिल गया' और 'तुमसे मिलके' जैसे बेहतरीन गानों को गाया. साथ ही अपने बैंड के उस मेंबर से भी ऑडियंस को मिलवाया, जिन्होंने बीते जमाने में पंचम दा के साथ म्यूजिक प्रोड्यूस किया था.

विशाल ददलनी ने किया जोश हाई

विशाल और शेखर दो अलग एनर्जी अपने साथ लाते हैं, शायद इसीलिए उनकी जोड़ी इतने सालों से हिट है. शेखर ने अपनी मधुर आवाज से शाम में प्यार, दोस्ती और गुजरे जमाने के म्यूजिक के रंग डाले, तो वहीं विशाल ने आकर पूरा सीन ही पलट दिया. शेखर की स्वीट और रोमांटिक परफॉरमेंस के बाद विशाल ने 'जी ले' जरा से स्टेज पर दोबारा एंट्री की. इसके बाद एनर्जी और जोश हाई, और हाई होते गए. विशाल ने 'मल्हारी', 'तूने मारी एंट्री', 'धन ते नान' (मेरा पर्सनल फेवरेट), 'कुर्बान हुआ', 'उड़ता पंजाब', 'छैया छैया', 'चप्पा चप्पा चरखा', 'बाला' जैसे हाई वोल्टेज गानों को गाना इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम को हिला डाला.

केके को नहीं भूलेंगे विशाल-शेखर

विशाल की हाई एनर्जी परफॉरमेंस ने रोमांटिक मोड़ तब लिया जब उन्होंने 'इश्क सूफियाना' गाने के बोल गुनगुनाए. उन्होंने कहा कि ये गाना उनके गाने का उनका दिल किया और इसलिए सिंगर ने इसे ऑडियंस संग शेयर कर दिया. उन्होंने सिंगर लेजेंडरी सिंगर केके को याद किया, जिन्होंने अपने करियर में ढेरों रोमांटिक गाने गाए थे. विशाल ने केके के गाना 'तू आशिकी है' गाया. केके को याद करते हुए विशाल ददलानी ने कहा कि वो बहुत अच्छे इंसान थे. ऐसे लोग जल्दी चले जाते हैं, यही बताने के लिए कि अच्छाई कितनी कीमती है. विशाल ने ये भी कहा कि विशाल और शेखर कभी भी केके को नहीं भूलेंगे.

इसके बाद फिर से विशाल ने अपनी हाई एनर्जी में वापस जाते हुए सभी को एक बार फिर झूमाया. उन्होंने 'बैंग बैंग', 'बलम पिचकारी', 'छम्मक छाल्लो', 'गुलाबो' जैसे गाने गाए. शो का अंत विशाल और शेखर के 'झूमे जो पठान' गाने से हुआ. शो खत्म होने के बाद भी स्टेडियम झूम रहा था. मेरे रोंगटे खड़े थे और मैं सोच रही थी कि मुझे ये रात हमेशा याद रहेगी. सही में उस रात में जादू था, जो भुलाए नहीं भूलेगा.

