Anushka Sharma को पसंद आई Virat Kohli की नया दोस्त, पति कोहली की तस्वीर पर किया कमेंट

पावर कपल विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का सोशल मीडिया पर एक दूसरे के बारे में बोलना, पोस्ट पर कमेंट करना, रिएक्शन देना, हमेशा ही सुर्खियों में रहता है. विराट कोहली ने इंस्टा पर ग्राउंड से अपनी लेटेस्ट तस्वीरें शेयर कीं. जिनमें वे बिल्ली को पकड़े हुए उसे पैंपर करते हुए दिखे. विराट की इस वायरल फोटो पर उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा का भी रिएक्शन आया है.

विराट की फोटो पर पत्नी अनुष्का शर्मा का कमेंट

विराट की तस्वीर पर कमेंट करते हुए अनुष्का शर्मा ने लिखा- हैलो बिल्ली. विराट की हर पोस्ट पर फैंस को अनुष्का का रिएक्शन जानने में ज्यादा दिलचस्पी होती है. इस फोटो को शेयर करते हुए विराट ने लिखा- प्रैक्टिस के दौरान एक कूल कैट से हैलो. विराट कोहली को क्रिकेट ग्राउंड पर बिल्ली संग मस्ती करते देखना फैंस के लिए ट्रीट है. कम ही होता है जब विराट का मस्ती भरा फन साइड या कहे बिहाइंड द सीन जेस्चर लोगों को देखने को मिलता है.

A quick hello from a cool cat at practice 😺 pic.twitter.com/0qeW9biUqo