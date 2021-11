क्या Priyanka Chopra ले रहीं तलाक? एक्ट्रेस ने हटाया पति का नाम तो होने लगी चर्चा

प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक के फेवरेट कपल हैं. लेकिन अब दोनों के बारे में चौंकाने वाली खबर सामने आई है. सोमवार, 22 नवंबर को प्रियंका चोपड़ा ने अपनी इंस्टा बायो में बदलाव किए. इस बदलाव के बाद से खबरों का बाजार गरमाया हुआ है. असल में प्रियंका ने अपनी इंस्टाग्राम बायो से पति का सरनेम 'जोनस' हटा दिया है.

प्रियंका-निक का हुआ तलाक?

प्रियंका का ऐसा करने के बाद से ही फैंस और सोशल मीडिया यूजर्स के बीच हलचल मच गई है. यूजर्स इस बात का अनुमान लगा रहे हैं कि निक और प्रियंका के रिश्ते में दरार आ गई है. कुछ का मानना है कि दोनों तलाक लेने वाले हैं. वैसे गौर करने वाली बात यह भी है कि प्रियंका ने पति निक जोनस के साथ-साथ अपना सरनेम 'चोपड़ा' भी इंस्टा बायो से हटा दिया है.

फैंस हो रहे परेशान

इसे लेकर कई सोशल मीडिया यूजर्स और फैंस परेशान हैं और ट्वीट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'मैं कहने वाली थी कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि निक और प्रियंका का ब्रेकअप हो गया है. वो दोनों अभी दिवाली पर तो साथ ही थे. लेकिन अब लगता है कि मैं गलत हूं.' अन्य यूजर ने सवाल किए, 'क्या निक और प्रियंका का तलाक हो गया है???' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'मैं कह रही हूं निक और प्रियंका के रिश्ते में कुछ तो गड़बड़ चल रही है. ये बात मैंने तब भी कही थी जब वो क्लीवलैंड में थे. उनका पूरा परिवार उनके साथ था, लेकिन पत्नी प्रियंका नहीं थीं.'

I smell something going on with nick and priyanka - and I said it when he was filming jersey boys in Cleveland. His whole family here minus his wife.. FISHY

was gonna say there’s no way nick and priyanka broke up bc they were just together for diwali at the beginning of the month but i guess i thought the same for s and c and well…..