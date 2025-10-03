'विराट-अनुष्का की शादी में आई थी बारिश, लास्ट मोमेंट बदला मंडप' बोला वेडिंग फिल्मर

क्रिकेटर विराट कोहली और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा इंटरनेट के फेवरेट कपल हैं. उनकी जोड़ी फैंस के दिलों में बसती है. दोनों की जब शादी की फोटोज सामने आई थीं, तब इंटरनेट पर जैसे एकदम से बवाल मच गया था. हर कोई उनकी वेडिंग फोटोज को लेकर बातें कर रहा था. उनकी सीक्रेट वेडिंग का राज हर कोई जानना चाहता था.

विराट-अनुष्का की शादी शूट करने वाले ने खोले राज

विराट-अनुष्का की शादी में सिनेमैटोग्राफर रहे विशाल पंजाबी ने कुछ समय पहले कपल की सीक्रेट वेडिंग को लेकर कुछ खुलासे किए. उन्होंने बताया कि कपल को उनके काम का कोई आइडिया नहीं था. लेकिन तब भी वो उन्हें सपोर्ट कर रहे थे. विशाल ने ये भी बताया कि विराट-अनुष्का की शादी से ठीक एक रात पहले बारिश भी आई थी.

वेडिंग फिल्मर ने अधुनिका सिंह के यूट्यूब चैनल पर कहा, 'सच कहूं तो मुझे नहीं पता था. ये सब एक सीक्रेट रखा गया था. लेकिन आपको अंदाजा हो जाता है कि शायद वो ही होंगे, लेकिन आपको वहां पहुंचने पर ही पता चलता है. हम वहां पहुंचे और हमें बहुत अच्छा सरप्राइज मिला. ऐसा नहीं था कि वो मुझे जानते थे या मेरे काम को जानते थे. वो स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छे और प्यारे इंसान थे. मैं उनसे मिला और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि प्लीज आप जो करते हैं, वही करें. हमें नहीं पता कि आप क्या करते हैं.'

'लेकिन हमारा मानना ​​है कि अगर आप यहां हैं, तो आपने सही काम किया है. उन्हें अपने प्लानर्स पर भरोसा था और उन्हें भी हम पर भरोसा था. ये एक बहुत छोटी शादी थी और ऐसा लगा जैसे सब लोग एक साथ थे. वो मेरे साथ बहुत अच्छे थे, वो मेरे साथ बहुत दयालु थे. उन्होंने मुझे अपनी जगह दी. मुझे उस शादी में एक खास तरह का सूफीपन महसूस हुआ. भगवान की आध्यात्मिकता और एक-दूसरे के लिए एक खास प्यार था. और ये खास एहसास था.'

विराट-अनुष्का की शादी में आई थी कौनसी मुसीबत?

विशाल पंजाबी ने आगे ये भी बताया कि विराट-अनुष्का की शादी में अचानक एक रात पहले बारिश आई थी जिससे वेडिंग प्लानर को काफी परेशानी हुई थी. उन्होंने कहा, 'विराट और अनुष्का की शादी बारिश आ गई थी. उन्होंने आखिरी समय में शादी की जगह बदली. देविका नारायण, जो उनकी वेडिंग प्लानर थीं, वो पूरी रात सोई नहीं. उन्होंने पूरी रात मंडप बदलने में बिताई.'

बता दें कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की शादी 11 दिसंबर, 2017 को हुई थी. दोनों ने इटली के शहर टस्कनी में अपने परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में शादी रचाई थी.

