83 फिल्म पर Virat-Anushka का रिव्यू, रणवीर सिंह की एक्टिंग से इंप्रेस कोहली

रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की फिल्म 83 रिलीज हो चुकी है और फिल्म को फैंस काफी पसंद भी कर रहे हैं. मूवी को देखने के लिए लोगों के बीच काफी उत्सुकता देखने को मिल रही है. और जिन लोगों ने फिल्म देख ली है वो इसकी तारीफ करते नहीं थक रहे. देश को प्राउड फील कराने वाली इस मूवी की तारीफ भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने भी की है. इसके अलावा अनुष्का शर्मा को भी ये मूवी काफी पसंद आई है.

विराट-अनुष्का ने की तारीफ

विराट कोहली ने ट्विटर पर फिल्म को लेकर अपने इमोशन्स शेयर किए. उन्होंने लिखा कि- इससे बढ़िया अंदाज में मैं भारतीय क्रिकेट के इतिहास के इस स्वर्णिम पलों को दोबारा नहीं जी सकता था. एक शानदार मूवी जो आपको वर्ल्ड कप 1983 से जुड़ी भावनाओं और यादों से कनेक्ट कराती है. बहुत ही शानदार प्रदर्शन.

Couldn't have relived the most iconic moment of Indian cricket history in a better manner. A fantastically made movie which immerses you in the events and the emotion of the world cup in 1983. Splendid performances as well.