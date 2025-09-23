विक्रांत मैसी का कमाल, '12वीं फेल' में दमदार काम के लिए मिला नेशनल अवॉर्ड जीता

विक्रांत मैसी ने फिल्म '12वीं फेल' में अपनी शानदार परफॉर्मेंस के लिए नेशनल अवॉर्ड जीत लिया है. इसी के साथ भारतीय सिनेमा के इतिहास में उनका नाम दर्ज हो गया है. लगातार बेहतरीन अभिनय और गहराई से सजी परफॉर्मेंस के लिए जाने जाने वाले विक्रांत ने खुद को इस पीढ़ी के सबसे बेहतरीन अभिनेता के रूप में स्थापित कर लिया है. '12वीं फेल' में उन्होंने मनोज कुमार शर्मा का किरदार निभाया है, जो मुश्किल हालात पार करके आईपीएस ऑफिसर बनते हैं. ऐसे ने फिल्म में उनका अभिनय बहुत ही संवेदनशील और प्रेरक रहा है.

फिल्म '12वीं फेल' के लिए विक्रांत मैसी को मिला यह पुरस्कार इस साल की सबसे योग्य जीत में से एक माना जा रहा है. इस फिल्म में विक्रांत ने दिल को छूने वाली ही नहीं बल्कि प्रेरणादायक परफॉर्मेंस दी थी. उन्होंने दर्शकों को मनोज शर्मा के हर संघर्ष और जीत से रूबरू ही नहीं उसे महसूस भी कराया. फिल्म में उनके काम ने उन्हें इस पीढ़ी के बेहतरीन और सबसे अच्छे एक्टर्स में से एक साबित कर दिया है.

विक्रांत के लिए नेशनल अवॉर्ड सिर्फ एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि उस कहानी के लिए एक श्रद्धांजलि भी है, जिसे उन्होंने स्क्रीन पर जिंदा किया. '12वीं फेल' सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, यह एक आंदोलन बन गई, जिसने अनगिनत छात्रों, सपने देखने वालों और आम लोगों के साथ खुद को जोड़ा, जिन्होंने मनोज शर्मा की असफलताओं के बावजूद सफलता की न थकने वाली खोज में खुद को देखा.

इंडस्ट्री के लोगों, फिल्म मेकर्स और फैंस, सभी ने इस सम्मान का जश्न मनाया है. उनका मानना है कि विक्रांत मैसी की यह जीत सच्ची कहानियों और दमदार परफॉर्मेंस के महत्व को दिखाती है. टेलीविजन से लेकर नेशनल अवॉर्ड विनर बनने तक का विक्रांत का सफर खुद में एक मिसाल है, बिल्कुल उन किरदारों की तरह जिन्हें वह अक्सर पर्दे पर निभाते हैं.

फिल्म '12वीं फेल' में अपनी शानदार परफॉर्मेंस के लिए हर तरफ से वाहवाही बटोरने के बाद, विक्रांत मैसी अब अपनी अगली फिल्म 'व्हाइट' की तैयारी कर रहे हैं. यह एक ऐतिहासिक ड्रामा बायोपिक है, जिसमें वह आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर का किरदार निभा रहे हैं. कहना होगा कि इस तरह की अलग-अलग कहानियों को चुनकर, विक्रांत मैसी सिनेमा में बहुमुखी प्रतिभा और बेहतरीन अभिनय की नई परिभाषा लिख रहे हैं.

