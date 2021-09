Into The Wild With Bear Grylls: अजय देवगन के अलावा शो में दिखेंगे विक्की कौशल, पूरी हुई शूटिंग

बेयर ग्रिल्स ने इंस्टा स्टोरी में विक्की और अजय के साथ शूट‍िंग खत्म करने की जानकारी दी है. उन्होंने वीड‍ियो शेयर कर कहा- 'इंटू द वाइल्ड के अन्य दो एप‍िसोड्स विक्की और अजय के साथ पूरा हुआ. ये सुरक्ष‍ित था, इंड‍ियन एक्शन पूरा हुआ...अब घर को रवाना...'

विक्की कौशल-बेयर ग्र‍िल्स