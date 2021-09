Into The Wild with Bear Grylls: अक्षय-रजनीकांत के बाद अब अजय देवगन होंगे रोमांचक सफर का हिस्सा

बेयर ग्र‍िल्स ने इसका हिंट अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर दिया है. उन्होंने नाम का खुलासा किए बिना बताया कि दो बॉलीवुड योद्धा उनके साथ Into The Wild में उनका साथ देंगे. हालांकि अजय देवगन का नाम तो कंफर्म है पर ये दूसरा स्टार कौन है इसपर से अभी पर्दा नहीं उठा है.

Bear Grylls-अजय देवगन