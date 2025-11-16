scorecardresearch
 

Feedback

एक्टर प्रेम चोपड़ा हुए डिस्चार्ज, 8 दिन तक लीलावती हॉस्पिटल में चला इलाज

दिग्गज एक्टर प्रेम चोपड़ा को 8 नवंबर को सीने में जकड़न की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था. अब देर रात शनिवार को उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है.

Advertisement
X
प्रेम चोपड़ा को अस्पताल से मिली छुट्टी (Photo: Screengrab)
प्रेम चोपड़ा को अस्पताल से मिली छुट्टी (Photo: Screengrab)

हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर प्रेम चोपड़ा को शनिवार रात लीलावती अस्पताल से छुट्टी मिल गई. 90 वर्षीय प्रेम चोपड़ा को सीने में जकड़न और अन्य उम्र संबंधी बीमारियों के कारण मुंबई के इस अस्पताल में भर्ती कराया गया था. मगर अब उनकी सेहत पहले से बेहतर है, जिसे देखते हुए उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है. 

डिस्चार्ज हुए प्रेम चोपड़ा
प्रेम चोपड़ा के दामाद और एक्टर विकास भल्ला ने इंडिया टुडे से इस खबर की पुष्टि करते हुए कहा, 'वो घर वापस आ गए हैं और पूरी तरह स्वस्थ हैं.' प्रेम चोपड़ा को अस्पताल में 8 नवंबर को भर्ती कराया गया था. हालांकि इस बात की जानकारी उनके दामाद ने 10 नवंबर को दी. इस दौरान विकास ने हमें बताया था कि प्रेम चोपड़ा को एहतियात के तौर पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उनकी हालत कभी गंभीर नहीं हुई.

उन्होंने बताया कि सीने में संक्रमण और दिल की मौजूदा स्थिति के कारण डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी थी. हालांकि अब वो काफी स्वस्थ है.

सम्बंधित ख़बरें

Jeetendra Govinda Prem Chopra Govinda
मुश्किल में ये चार बड़े स्टार्स, कैसी है तबीयत! 
Prem Chopra Dharmendra
ठीक होते ही Prem Chopra को सताई दोस्त की चिंता, पूछा हाल! 
dharmendra govinda health update
बॉलीवुड को लगी किसकी नजर? मुश्किल में ये चार बड़े स्टार्स, कैसी है तबीयत... 
Prem chopra, Dharmendra
धर्मेंद्र कैसे हैं? ठीक होते ही प्रेम चोपड़ा ने पूछा दोस्त का हाल, सताई चिंता 
Prem Chopra
Prem Chopra की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में हुए भर्ती 

6 दशक से भी ज्यादा लंबा करियर
90 वर्षीय एक्टर का करियर छह दशकों से भी ज्यादा लंबा है और उन्होंने 380 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है. वो हिंदी सिनेमा के इतिहास के सबसे लोकप्रिय खलनायकों में से एक हैं. हालांकि बॉलीवुड में उनकी शुरुआत पॉजिटिव किरदार से शुरू हुई लेकिन उन्हें मनोज कुमार की 'उपकार' (1967) और राजेश खन्ना की 'दो रास्ते' (1969) जैसी फिल्मों में उनके नेगेटिव किरदार की वजह से पहचान मिली.

Advertisement

राज कपूर की 'बॉबी' (1973) का उनका सबसे फेमस डायलॉग 'प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा' बॉलीवुड के इतिहास के सबसे यादगार डायलॉग्स में से एक है. 1967 से 1995 तक अपने करियर के चरम पर उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया और अक्सर उस दौर के टॉप एक्टरों के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर किया.

फिल्म एनिमल में भी दिए दिखाई
प्रेम चोपड़ा ने 'क्रांति' (1981), 'दोस्ताना' (1980) और 'दो अनजाने' (1976) फिल्मों में भी अपनी छाप छोड़ी. इसके अलावा राजेश खन्ना के साथ उन्होंने पंद्रह से ज्यादा फिल्मों में काम किया है, जिसके बाद वो बॉलीवुड के टॉप विलेन की लिस्ट में शुमार हुए.

इस दौर में भी प्रेम चोपड़ा का एक्टिंग के लिए प्यार देखने को मिलता है. उन्होंने 'कोई मिल गया' (2003), 'रॉकेट सिंह: सेल्समैन ऑफ द ईयर' (2009) और हाल ही में रणबीर कपूर की 'एनिमल' (2023) जैसी फिल्मों में भी काम किया.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    करियर राशिफल
    Advertisement