'उदयपुर फाइल्स' प्रोड्यूसर को मिली जान से मारने की धमकी, लगाई मदद की गुहार, लिखा लेटर

कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. हालांकि फिल्म मेकर्स के लिए अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है. एक तरफ जहां फिल्म को ऑडियंस नहीं मिल रही है तो वहीं दूसरी तरफ प्रोड्यूसर अमित जानी ने दावा किया है कि उन्हें फिल्म को लेकर जान से मारने की धमकी मिल रही हैं.

दरअसल बीते दिन यानी 9 अगस्त को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट अमित जानी की तरफ से शेयर की गई. जिसमें जानी ने दावा किया कि उन्हें एक अनजान नंबर से बार-बार कॉल आ रहे हैं. जिसमें कॉल करने वाले ने उन्हें बम से उड़ाने या गोली मारने की धमकी दी है. उन्होंने अधिकारियों से मामले की जांच करने की रिकवेस्ट की है.

सोशल मीडिया पर प्रोड्यूसर ने क्या लिखा?

अमित जानी ने ट्वीट करके बताया कि उन्हें लगातार धमकी मिल रही है. उन्होंने पुलिस को जो शिकायत लेटर लिखा उसमें बताया, '+971566707310 नंबर से लगातार बम से उड़ाने की, गोली मारने की धमकी दी जा रही है और गाली गलौच की जा रही है. ये खुद को बिहार का रहने वाला बता रहा है और अपना नाम तबरेज बता रहा है. इसपर केस दर्ज कर इसको गिरफ्तार किया जाए.' इसी के साथ उन्होंने लिखा कि धमकी देने वाले ने ये भी कहा है कि आपने फिल्म में हमारे पैगम्बर मोहम्मद साहब का गलत चित्रण किया है और उनका अपमान किया है.

बता दें कि इस तरह की धमकियां मिलने के बाद प्रोड्यूसर अमित जानी को केंद्र सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में उनकी सुरक्षा के लिए 'वाई' श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की. जिसमें 8 से 11 सदस्यों की एक टीम शामिल है. यह फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें पुलिस सुरक्षा लेने की अनुमति दिए जाने के बाद उठाया गया है.

उदयपुर फाइल्स को लेकर हो रहा विवाद

'उदयपुर फाइल्स' 2022 में टेलर कन्हैया लाल ही हत्या पर आधारित है. जिसकी राजस्थान के उदयपुर में उनकी दुकान में दिनदहाड़े दो लोगों ने हत्या कर दी थी. उन्होंने कथित तौर पर पूर्व बीजेपी सदस्य नूपुर शर्मा के सपोर्ट में एक सोशल मीडिया पोस्ट की थी. इस फिल्म की रिलीज को लेकर मेकर्स को कानूनी पेचीदगी का सामना करना पड़ा. 11 जुलाई को रिलीज होने वाली ये फिल्म दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार करने के बाद शुक्रवार 8 अगस्त को रिलीज की गई.

फिल्म की कमाई में नहीं हो रहा इजाफा

वहीं इस फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप होने की तरफ बढ़ रही है. सैकनिल्क के अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक, इस फिल्म ने पहले ही दिन महज 13 लाख रुपये का कलेक्शन किया था. वहीं दूसरे दिन शनिवार को इस फिल्म की कमाई गिरकर महज 1 लाख रुपये पर सिमट गई. इस हिसाब से ये फिल्म बड़ी फ्लॉप की तरफ बढ़ रही है.

