शादी के बंधन में बंधेंगे नोबिता-शिजूका, इमोशनल हुए फैन्स, सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड

भारत में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले कार्टून शोज में डोरेमॉन का नाम जरूर होता है. फुजिको फुजिओ द्वारा गढ़ा गया ये फिक्शन किरदार एक रोबोटिक मेल कैट है जो कि भविष्य से 22वीं सदी में आ जाता है. बच्चे जितना प्यार डोरेमॉन से करते हैं उन्हें उतना ही पसंद आता है वो लड़का जिसके घर में डोरेमॉन रहता है. हम बात कर रहे हैं नटखट बच्चे नोबिता की. लंबे वक्त तक बच्चों और बड़ों का मनोरंजन करता रहा डोरेमॉन उसकी दोस्त शिजूका को कितना पसंद करता है ये तो सभी जानते हैं.

वह हमेशा ही शिजूका को इंप्रेस करने की कोशिश में रहता है, कई बार दोनों का झगड़ा हो जाता है लेकिन बावजूद इसके डोरेमॉन, शिजूका और नोबिता दोस्त हैं. हालांकि अब वक्त आ गया है कहानी को आगे बढ़ाने का और अब जल्द ही डोरेमॉन की अगली फिल्म फिल्म रिलीज होने जा रही है जिसमें नोबिता और शिजूका की शादी दिखाई जाएगी. साल 2014 में रिलीज हुई फिल्म के इस सीक्वल का नाम 'Stand by Me Doraemon 2' होगा.

पहला पार्ट जहां नोबिता और डोरेमॉन की पहली मुलाकात और उनके एडवेंचर के बारे में था वहीं ये दूसरा पार्ट नोबिता की चाइल्डहुड फ्रेंड शिजूका से उसकी शादी के बारे में होगा. फिल्म नवंबर 2020 में जापान में रिलीज हो चुकी है और फरवरी 2021 में इसे इंडोनेशिया में रिलीज कर दिया जाएगा. सीबीआई पिक्चर्स ने ये खबर ट्विटर पर शेयर की है और इसी के साथ सोशल मीडिया पर नोबिता व शिजूका की शादी ट्रेंड होने लगी है. इस कार्टून किरदार को पसंद करने वाले करोड़ों फैन्स सोशल मीडिया पर ट्वीट करके अपने इमोशन्स शेयर कर रहे हैं.

Februari ini, kisah hangat sepanjang masa kembali ke layar lebar. STAND BY ME Doraemon 2 mulai Februari 2021 hanya di bioskop. pic.twitter.com/LTN2tN3dAn — CBI pictures (@CBIpictures) January 19, 2021

when this release i’ll be sending off my childhood for the last time and i’ll literally get all emotional watching nobita marrying shizuka and doraemon there be looking so proud of him 🥺 pic.twitter.com/HDtSSc6QCY — ᰔ — (@SH3NYU3) January 19, 2021

pls pls im actually going to cry for Nobita pic.twitter.com/VVkIhV93o5 — - (@qayyimahtul) January 19, 2021

Doraemon stans assemble...our boy Nobita did it 💅 pic.twitter.com/tJEbHzLgM2 — Tanisha⁷ Birthday 💫 on like limit ☠ (@levicorpus20) January 19, 2021

Nobita is getting married that too with Shizuka.

So now we can all agree on "2021 is going to be a really good year". — ً (@Abhishek_5harma) January 19, 2021

Deym, Nobita got married before me 😭😭😭 pic.twitter.com/FUMm3YOBnm — ً (@TheOnlyFatin) January 19, 2021

no cause why is doraemon not in that shot it makes me so sad he was with nobita through all his highs and lows he could at least see his best friend get married to shizuka i cant pic.twitter.com/0CYAf3EUMQ — rampu 🥭🪔 (@fluffylamp) January 19, 2021

Hold awnnn can we talk about Nobita marrying Shizuka?? They’re living “i’m married my childhood friend” life i’m in tearssss 😭😭😭 pic.twitter.com/NABUnf1zfM — K ❆ (@keinieve) January 19, 2021

me and my friends seeing Doraemon, Nobita and Shizuka trending on @Twitter (who are grownups). pic.twitter.com/77GIT3284p — Bustin Jieber (@knownassurajit) January 19, 2021

सोशल मीडिया पर भावुक हुए फैन्स

एक यूजर ने लिखा, "जब ये फिल्म रिलीज होगी तो मैं आखिरी बार अपने बचपन को जियूंगी और मेरी आंखों में वाकई आंसू होंगे जब मैं नोबिता और शिजूका की शादी देखूंगी. साथ ही डोरेमॉन को उस पर फक्र होगा." एक अन्य यूजर ने लिखा, "प्लीज-प्लीज. मैं नोबिता के लिए रो पड़ने वाला हूं." एक यूजर ने रोने वाले इमोजी बनाते हुए लिखा है कि अरे नोबिता की शादी मुझसे पहले हो गई. जबकि एक ने लिखा कि देखो नोबिता शिजूका की शादी हो रही है. अब तो मान लो कि 2021 हमारे लिए बहुत अच्छा होने वाला है.

इसी तरह के ढेरों फनी और इमोशनल कमेंट लोगों ने ट्वीट करके किए हैं. हम यहां पर आपके लिए वो सभी ट्वीट शेयर कर रहे हैं.

