यूजर ने किसान की फोटो शेयर कर किया ट्रोल, अभिषेक ने दिया करारा जवाब

बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन अक्सर ट्रोल्स के निशाने पर आते रहते हैं. इस समय काफी बिजी शिड्यूल में काम कर रहे अभिषेक को काम के साथ-साथ ट्रोल्स का भी सामना करना पड़ रहा है. इन दिनों अभिषेक बच्चन अपनी अपकमिंग फिल्म लूडो के प्रमोशन में व्यस्त हैं. उनकी फिल्म दिवाली के मौके पर नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है. इस सबके बीच वह सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं. अब एक ट्विटर यूजर ने बच्चन को ट्रोल किया है.

ट्रोल ने किसान से की तुलना

ट्विटर पर एक यूजर ने न्यूज एजेंसी एएनआई की फोटो का इस्तेमाल करते हुए अभिषेक बच्चन को ट्रोल करने की कोशिश की. इस यूजर ने अपने ट्वीट में एक किसान का फोटो शेयर किया. किसान के बैकग्राउंड में पराली जलाई जा रही है. फोटो में दिखने वाले व्यक्ति की शक्ल कुछ हद तक अभिषेक बच्चन ने मिलती-जुलती है. ऐसे में यूजर ने फोटो शेयर करते हुए लिखा- 'अगर अभिषेक 'बच्चन' नहीं होते.'

अभिषेक ने दिया करारा जवाब

अभिषेक बच्चन ने इस ट्वीट पर तगड़ा जवाब दिया. उन्होंने यूजर के ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा- हाहाहाहा. फनी! लेकिन फिर भी तुमसे तो अच्छा दिखता है. ऐसा पहली बार नहीं है, जब अभिषेक बच्चन ने किसी ट्रोल को करारा जवाब दिया हो. वह पहले भी ऐसा कर चुके हैं.

Hahahaha. Funny! But still better looking than you! 🙏🏽