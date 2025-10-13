फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस शेफाली शाह करीब 30 सालों से इंडस्ट्री का हिस्सा हैं. लेकिन इन 30 सालों का उनका सफर आसान नहीं रहा है. 'मानसून वेडिंग', 'कार्तिक कॉलिंग कार्तिक,' 'वक्त' जैसी फिल्मों में दमदार एक्टिंग करने के बाद भी उन्हें हिंदी सिनेमा में कोई खास पहचान हासिल नहीं हुई. लेकिन वेब सीरीज 'दिल्ली क्राइम' से उन्हें पहचान मिली. जो उनके करियर का टर्निंग पॉइंट रहा. अब हाल ही में ट्विंकल खन्ना ने उनकी जर्नी का एक दिलचस्प किस्सा शेयर किया है.

दरअसल हाल ही में ट्विंकल खन्ना के साथ उनके YouTube चैनल 'ट्वीक इंडिया' पर बातचीत में दोनों पुरानी दोस्तों ने एक किस्सा शेयर किया. इस दौरान अक्षय और ट्विंकल के बेटे आरव का जिक्र भी हुआ.

ट्विंकल खन्ना ने सुनाया किस्सा

ट्विंकल खन्ना ने कहा, 'शेफाली मेरी पुरानी दोस्त हैं और एक बार हम मेरे बगीचे में बैठे थे और वह (शेफाली) इस बात से परेशान थीं कि उन्हें वह काम नहीं मिल रहा था जो उन्हें मिलना चाहिए था. वह रो रही थीं. लेकिन हर कहानी में कोई न कोई मोड़ तो होता ही है, हमें झाड़ियों में से एक सरसराहट सुनाई दी और वह मेरे बेटे आरव की थी. जो एक वीडियो टेप पकड़े हुए यह सब रिकॉर्ड कर रहा था. तो कुछ लोगों के पास एक सेक्स टेप घूम रहा होता है...उनके पास एक रोने वाला टेप है.' इसके बाद शेफाली ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, 'शायद हमें इस वीडियो को रो रिलीज कर देना चाहिए, मैं फेमस हो जाऊंगी.'

मां के रोल को क्यों मना किया?

बता दें कि अपने करियर की शुरुआत में शेफाली खुद को मां के रोल में ही सीमित पाती थीं. फिल्म 'वक्त' में अक्षय कुमार की मां का किरदार निभाया, जबकि वो उनसे छोटी थीं और बाद में 'दिल धड़कने दो' में भी ऐसा ही किरदार निभाया. लेकिन उसके बाद, उन्होंने तय किया कि अब समय आ गया है कि वो अपनी सीमा तय कर लें.

शेफाली ने बताया, 'दिल धड़कने दो' के बाद मैंने एक फैसला लिया कि मैं उन लोगों की मां का किरदार नहीं निभाना चाहती जो मुझसे बस कुछ साल छोटे हैं.' 'दिल धड़कने दो' के बाद मुझे 'नीरजा' और 'कपूर एंड संस' में काम करने का ऑफर मिला और मुझे दोनों फिल्मों की स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई, लेकिन मुझे लगा कि अगर मैंने ये किया तो ये मेरे लिए अंत होगा. मेरे करियर में एक्टिंग से ज्यादा इंतजार रहा है, और जब मैं इंतजार कर रही थी तब कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने मुझे फोन किया और वो इस रोल (दिल्ली क्राइम) के बारे में सोच रहे थे और रिची मेहता (दिल्ली क्राइम के डायरेक्टर) से मिलने के पहले पांच मिनट के अंदर ही मैंने शो के लिए हां कर दिया.

