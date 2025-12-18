'भूल भुलैया' के बाहर हिट तलाशते कार्तिक, सामने 'धुरंधर' का तूफान, 'तू मेरी मैं तेरा...' के ट्रेलर पर टिकी आस

बॉलीवुड स्टार कार्तिक आर्यन की नई फिल्म ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ का ट्रेलर फाइनली रिलीज हो चुका है. 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली इस फिल्म में कार्तिक पहली बार करण जौहर के प्रोडक्शन में नजर आ रहे हैं. उनके साथ अनन्या पांडे लीड रोल में हैं. टीजर और गाने पहले ही आ चुके थे, लेकिन फैन्स लंबे समय से ट्रेलर का इंतजार कर रहे थे. रिलीज से महज 7 दिन पहले मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर शेयर किया है.

वैसे तो हर नई फिल्म से पहले ट्रेलर आता ही है, लेकिन ‘तू मेरी मैं तेरा’ के ट्रेलर पर दारोमदार थोड़ा ज्यादा है. इसकी वजह कार्तिक आर्यन का हालिया बॉक्स ऑफिस ट्रैक रिकॉर्ड और फिल्म को लेकर बना कमजोर माहौल है.

‘भूल भुलैया’ के बाहर अटके कार्तिक

अक्षय कुमार के हाथ से छूटकर कार्तिक आर्यन के खाते में आई ‘भूल भुलैया’ फ्रेंचाइजी ने उनका करियर पलट दिया. लॉकडाउन से पहले भी कार्तिक एक पॉपुलर यंग स्टार बन चुके थे, लेकिन करीब 200 करोड़ तक पहुंची ‘भूल भुलैया 2’ ने उन्हें पोस्ट-लॉकडाउन दौर का बड़ा हीरो बना दिया. उस समय जब कई स्टार्स हिट के लिए जूझ रहे थे, कार्तिक के हाथ ब्लॉकबस्टर लगी.

इसके बाद ‘भूल भुलैया 3’ ने भी लगभग 300 करोड़ का कलेक्शन कर कार्तिक की स्टार वैल्यू और बढ़ा दी. मगर इस फ्रेंचाइजी के बाहर नजर डालें तो तस्वीर इतनी मजबूत नहीं दिखती. लॉकडाउन के बाद आई उनकी बाकी फिल्में—‘लव आज कल’, ‘शहजादा’ और ‘चंदू चैंपियन’ बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहीं. वहीं ‘सत्यप्रेम की कथा’ एवरेज कलेक्शन के साथ किसी तरह बच पाई.

यानी लॉकडाउन के बाद से कार्तिक की कुल 6 फिल्में रिलीज हुई हैं. इनमें से 3 फ्लॉप रहीं, 1 एवरेज रही. जो 2 फिल्में चलीं, वो ‘भूल भुलैया’ फ्रेंचाइजी की हैं. ‘चंदू चैंपियन’ को छोड़ दें तो कार्तिक ज्यादातर एक जैसे ‘बॉय नेक्स्ट डोर’ रोल्स में ही नजर आए हैं.

‘तू मेरी मैं तेरा’ के ट्रेलर पर क्यों टिकी आस?

फिल्म का टीजर और दो गाने पहले ही रिलीज हो चुके हैं. गानों को ठीक-ठाक पॉपुलैरिटी मिली है, लेकिन फिल्म को लेकर माहौल अभी तक नहीं बन पाया. इसकी एक बड़ी वजह इसका लंबा और कन्फ्यूज करने वाला टाइटल भी है. ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ ऑन-ग्राउंड अवेयरनेस के मामले में कमजोर नजर आ रही है.

टाइमिंग भी फिल्म के खिलाफ जाती दिख रही है. रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ पिछले दो हफ्तों से थिएटर्स में ऐसा भौकाल बनाए हुए है कि हर तरफ उसी की चर्चा है. यहां तक कि हॉलीवुड की बड़ी फिल्म ‘अवतार 3’ भी ‘धुरंधर’ की परछाईं में दबती नजर आ रही है. ऐसे में 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' जैसा जीभ और दिमाग घुमा देने वाला टाइटल अपनी जगह कैसे बना पाएगा, ये बड़ा सवाल है. इसलिए मेकर्स की आखिरी उम्मीद ट्रेलर पर टिकी है. इसलिए मेकर्स की आखिरी उम्मीद ट्रेलर पर टिकी है.

कैसा है ट्रेलर?

‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ का ट्रेलर एक मीट-क्यूट लव स्टोरी की झलक देता है. दो अनजान लोग मिलते हैं, प्यार होता है, फिर कहानी में कुछ ट्विस्ट आते हैं और आखिर में किसी एक को कुर्बानी देनी पड़ती है. ट्रेलर का फील उन पुरानी रॉम-कॉम फिल्मों जैसा है, जो रणबीर कपूर ने अपने करियर की शुरुआत में की थीं. यहां देखें ट्रेलर:

म्यूजिक ठीक-ठाक है, लेकिन ओवरऑल टोन थोड़ी आउटडेटेड लगती है. लव स्टोरी फिल्मों की सफलता इस बात पर टिकी होती है कि दर्शक कितना कनेक्ट कर पाते हैं. यूथ में कार्तिक की पॉपुलैरिटी मजबूत है, ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्रिसमस पर रिलीज हो रही ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ उन्हें एक और हिट दिला पाती है या नहीं.

