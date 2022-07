Sushant Singh Rajput की फोटो लगी T-shirt में ऐसा क्या लिखा जो मचा बवाल, Flipkart को बायकॉट करने की मांग

2020 में फिल्म इंडस्ट्री ने एक चमकते हुए सितारे सुशांत सिंह राजपूत को खो दिया था. कहा गया सुशांत डिप्रेशन में थे. इस वजह से उन्होंने सुसाइड किया. सुशांत की मौत के बाद कई लोगों ने उनके नाम का कैश करने की कोशिश की थी. आपको जानकर हैरानी होगी कि एक्टर की मौत के 2 साल बाद भी ये सिलसिला जारी है.

ट्रोल हो रहा फ्लिपकार्ट

ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट पर मौजूद एक टी-शर्ट ने लोगों का पारा हाई कर दिया है. आप कहेंगे टी-शर्ट ही तो है इसपर इतना गुस्सा क्यों और सुशांत से क्या कनेक्शन? मुद्दा इसी बात का है कि ये नॉर्मल टी-शर्ट नहीं है. टी-शर्ट पर सुशांत सिंह राजपूत की तस्वीर छपी है. इससे भी ज्यादा शॉकिंग है इसपर लिखी कोटेशन. टी-शर्ट पर सुशांत की तस्वीर के साथ कैप्शन लिखा है- Depression is like Drowing (डिप्रेशन डूबने के जैसा है). ये टी-शर्ट फ्लिपकार्ट पर डिस्काउंट के बाद 179 रुपये की बेची जा रही है. इसकी कीमत 1099 बताई गई है.

It is not a correct way to develop your online stores first you remove this t-shirts from sale. Don't play with another emotions #BoycottFlipkart pic.twitter.com/vcXj8eskm8 July 26, 2022

Update



I will serve notice to .@Flipkart tonight (for approving a material which is defaming a deceased) as a common & responsible citizen.



Cc: .@withoutthemind di .@divinemitz di .@soniaRainaV di .@FlipkartStories .@flipkartsupport & BW Killed SSR DreamProjects TL participants दूसरे यूजर ने लिखा- देश अभी तक सुशांत की मौत के गम से बाहर नहीं निकल पाया है. हम सुशांत को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठा रहे हैं. फ्लिपकार्ट को शर्म आनी चाहिए. उसे माफी मांगनी चाहिए.#BoycottFlipkart. यूजर्स ने फ्लिपकार्ट की इस हरकत को बेहूदा बताया है. इसे चीप मार्केटिंग कहा है. लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म से इस टी-शर्ट को हटाए जाने की मांग की है. — Rudrabha Mukherjee 🇮🇳 (@imrudrabha) July 26, 2022

Country has not yet come out of the shock of Sushant's tragic death.



We will keep raising our voice for justice..



Flipkart should be ashamed of this heinous act and should apologize that such incident will not be repeated again.#BoycottFlipkart pic.twitter.com/wEVLPYl5EH — Kashyap (@Kashyap_updates) July 26, 2022

क्यों भड़के सुशांत के फैंस

दिवंगत एक्टर सुशांत की फोटो लगी इस टी-शर्ट को बेचने पर फ्लिपकार्ट पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है. ट्विटर पर फ्लिपकार्ट को बायकॉट किए जाने की मांग हो रही है. सुशांत का नाम डिप्रेशन से जोड़ा गया है ये देख लोग भड़क उठे हैं. लोगों का कहना है सुशांत को डिप्रेशन ने नहीं बल्कि बॉलीवुड माफिया ने मारा था. एक यूजर ने मिसलीडिंग कोट के साथ टी-शर्ट बेचने पर फ्लिपकार्ट को नोटिस भेजने की बात कही है.

Soulless creatures trying to mint money at other person's suffering.. Disgusting @Flipkart @flipkartsupport Can you remove this hurtful product from your platform. #BoycottFlipkart https://t.co/dNzrSuELI8 — Vandana - #CBIforPalghar (@iamwhat31702379) July 26, 2022

How even someone think of something like this??? #BoycottFlipkart pic.twitter.com/Lu4skK8Gs5 — Abirami Baskar (@Skaterabidancer) July 26, 2022

Now what’s this nonsense Flipcart????



Dragging a dead soul n labelling d specific pic as “Depression”!!! 😡🤬



What kind of cheap marketing is this ???#BoycottFlipkart#HumanityFirst pic.twitter.com/lJMSbHrDEe — Kõêl Śîñhä 🚩🇮🇳 (@cocoapiie) July 26, 2022

सुशांत सिंह राजपूत का निधन 14 जून 2020 को हुआ था. 34 साल की उम्र में सुशांत ने अलविदा कह दिया था. सुशांत अपने मुंबई स्थित फ्लैट में मृत पाए गए थे. सुशांत की मौत का केस लंबा चला, कई एजेंसियों ने इसकी जांच की. लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला. सुशांत की मौत की वजह का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है.