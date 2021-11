Anushka Sharma-Virat Kohli: विराट के कमेंट का टोनी कक्कड़ से कनेक्शन, ट्रोल हुए टोनी

पावर कपल अनुष्का शर्मा और विराट कोहली अक्सर ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे से लव टॉक करते हुए नजर आए आते हैं. अनुष्का और विराट एक दूसरे के फोटोज पर मस्ती और प्यार भरे कमेंट्स करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं. लेकिन अब विराट और अनुष्का की मजेदार लव टॉक्स की वजह से पॉपुलर सिंगर टोनी कक्कड़ ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए हैं.

विराट के फोटोज पर अनुष्का का खास कमेंट

दरअसल, विराट कोहली ने हाल ही में मुंबई में अपने प्रैक्टिस सेशन के दौरान एक बिल्ली के साथ अपना फोटो शेयर किया था. विराट ने बिल्ली संग अपने फोटो शेयर करते हुए कैप्शन लिखा था- प्रैक्टिस से एक कूल बिल्ली से क्विक हेलो. विराट के बिल्ली संग फोटो शेयर करने पर अनुष्का और उनके बीच इंस्टाग्राम पर फोटो के कमेंट सेक्शन में मजेदार बातचीत शुरू हो गई, जिसे यूजर्स चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सके.

अनुष्का ने विराट की फोटो पर कमेंट किया- हेलो बिल्ली. अपनी वाइफ के कमेंट का विराट ने भी खास अंदाज में रिप्लाई किया, उन्होंने लिखा- "Launda from Dilli and Mumbai ki Billi"

सोशल मीडिया पर वायरल हुए विरुष्का के कमेंट्स

देखते ही देखते विराट और अनुष्का के कमेंट्स सोशल मीडिया पर वायरल हो गए. कई यूजर्स उनके कमेंट्स के स्क्रीनशॉट्स शेयर कर रहे हैं और उसे टोनी कक्कड़ के गानों के लिरिक्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं.

एक यूजर ने कमेंट्स का स्क्रीनशॉट शेयर करके मजाकिया अंदाज में कहा- टोनी ककक्ड़ अपना नया सॉन्ग रिलीज करने की राह पर हैं.

Tony Kakkar on his way to release his new song😂✨ pic.twitter.com/f5Dv1Mzacu — Comedyculture.in (@ComedycultureIn) November 23, 2021

एक दूसरे यूजर ने लिखा- फाइनली मुझे टोनी कक्कड़ के लिरिक्स का सोर्स मिल गया है.

Finally I got to know the sources for Tony Kakkar’s lyrics pic.twitter.com/b0fipCW9Ut — Sagar (@sagarcasm) November 23, 2021