स्पाइडर मैन का किरदार निभाना चाहते हैं टाइगर श्रॉफ, फैन्स संग ट्विटर चैट में किया खुलासा

बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ फिल्म 'द फ्लाइंग जट्ट' में सुपरहीरो का किरदार निभा चुके हैं. हालांकि फिल्म खास नहीं चली और ना ही इस सुपरहीरो को उतना प्यार मिला जितना आमतौर पर किसी भी पॉपुलर सुपरहीरो को मिलता है. एक बड़ी वजह ये भी थी कि टाइगर इस फिल्म में किसी एक्चुअल सीरियस सुपरहीरो के रोल में नहीं थे. दरअसल उनके किरदार को ज्यादातर नॉन-सीरियस ही रखा गया था.

अब हाल ही में ट्विटर पर एक फैन द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में टाइगर श्रॉफ ने बताया कि वह स्पाइडर मैन का किरदार निभाना चाहते हैं. टाइगर श्रॉफ ने #AskTiger चैट शुरू किया था जिसमें उन्होंने अपने फैन्स को उनसे बात करने का और उनके बारे में कोई भी एक सवाल पूछने का मौका दिया था. इसी चैट में उनके एक फैन ने टाइगर से पूछा कि आप किसी मार्वल सुपरहीरो का किरदार स्क्रीन पर प्ले करना चाहते हैं?

Hard to say, but i’m a fan of his moves and style. Wish i could do that.#AskTiger https://t.co/M83TGAEO4O