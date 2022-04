The Kashmir Files Box Office Collection: 'मैं रुकेगा नहीं...' तीसरे हफ्ते में 'द कश्मीर फाइल्स' की रिकॉर्डतोड़ कमाई, पुष्पा-सूर्यवंशी को छोड़ा पीछे

कहते हैं फिल्म अगर अच्छी हो तो उसे चलने से कोई नहीं रोक सकता. फिल्म का बजट छोटा हो या बड़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. कश्मीरी पंडितों के दर्द को दिखाती फिल्म द कश्मीर फाइल्स (The Kashmir Files) ने ये साबित कर दिया है. मूवी सुनामी बनकर बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रही है. द कश्मीर फाइल्स को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 3 हफ्ते हो चुके हैं. पर अभी भी फिल्म की नॉनस्टॉप कमाई जारी है.

द कश्मीर फाइल्स ने बड़ी फिल्मों को चटाई धूल

द कश्मीर फाइल्स (The Kashmir Files) ने तीसरे हफ्ते में शानदार कमाई कर बॉलीवुड की कई बड़ी फिल्मों के बिजनेस को धूल चटाई है. ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने बताया कि फिल्म की ड्रीम कमाई जारी है. मास सर्किट में RRR की कमाई से नुकसान के बावजूद मूवी ने तीसरे हफ्ते में सूर्यवंशी, पुष्पा, गंगूबाई काठियावाड़ी से ज्यादा कमाई की है. तीसरे हफ्ते में फिल्म ने शुक्रवार को 4.50 करोड़, शनिवार को 7.60 करोड़, रविवार को 8.75 करोड़, सोमवार को 3.10 करोड़, मंगलवार को 2.75 करोड़, बुधवार को 2.25 करोड़, गुरुवार को 2 करोड़ कमाए.

#TheKashmirFiles continues its DREAM RUN... Affected by #RRR [mass circuits], yet collects more than #Sooryavanshi, #Pushpa, #GK in *Week 3*... [Week 3] Fri 4.50 cr, Sat 7.60 cr, Sun 8.75 cr, Mon 3.10 cr, Tue 2.75 cr, Wed 2.25 cr, Thu 2 cr. Total: ₹ 238.28 cr. #India biz. pic.twitter.com/3r0YfilP0U