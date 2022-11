'द कश्मीर फाइल्स': IFFI जूरी हेड के बयान से नाराज विवेक अग्निहोत्री, बोले- सच सबसे खतरनाक

फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर मचा संग्राम जल्द थमने वाला नहीं है. जबसे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) के जूरी हेड नदव लैपिड ने मूवी को 'वल्गर प्रोपेगेंडा' बताया है. सोशल मीडिया पर इसे लेकर बड़ी बहस छिड़ गई है. अनुपम खेर के बाद फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री का भी रिएक्शन आ गया है. उन्होंने मूवी की आलोचना करने वालों पर पलटवार किया है.

विवेक अग्निहोत्री ने क्या लिखा?

विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट कर लिखा- गुड मॉर्निंग, सच सबसे खतरनाक चीज है. ये लोगों को झूठा बना सकता है. #CreativeConsciousness विवेक अग्निहोत्री ने कम शब्दों में अपनी बात रखकर IFFI के जूरी हेड नदव लैपिड को जवाब दिया है. इससे पहले अनुपम खेर ने ट्वीट कर अपनी बात सामने रखी थी. उन्होंने लिखा था, ''झूठ का कद कितना भी ऊंचा क्यों ना हो. सत्य के मुकाबले में हमेशा छोटा ही होता है.''

GM.



Truth is the most dangerous thing. It can make people lie. #CreativeConsciousness