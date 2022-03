The Kashmir Files Box Office Collection Day 13: 'फायर' है The Kashmir Files, कमाए 200cr, पोस्ट पैनडेमिक सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म

अनुपम खेर स्टारर फिल्म द कश्मीर फाइल्स (The Kashmir Files) बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है. फिल्म ने 200 करोड़ का शानदार आंकडा पार कर लिया है. विवेक अग्निहोत्री के डायरेक्शन में बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स की ताबड़तोड़ कमाई के आगे बाकी की सभी रिलीज फिल्में बौनी नजर आती हैं. भारत में फिल्म का कुल कलेक्शन 200.13 करोड़ हो गया है.

200 करोड़ क्लब में पहुंची द कश्मीर फाइल्स

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने द कश्मीर फाइल्स फिल्म की कमाई के लेटेस्ट आंकड़े शेयर किए हैं. उन्होंने बताया कि द कश्मीर फाइल्स ने 200 करोड़ क्लब में एंट्री कर ली है. इसने फिल्म सूर्यवंशी के लाइफटाइम बिजनेस को पार कर लिया है. ये पैनडेमिक एरा में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है. दूसरे हफ्ते में फिल्म ने शुक्रवार को 19.15 करोड़ , शनिवार को 24.80 करोड़, रविवार को 26.20 करोड, सोमवार को 12.40 करोड़, मंगलवार को 10.25 करोड़ , बुधवार को 10.03 करोड़ कमाए.

#TheKashmirFiles crosses ₹ 200 cr mark 🔥🔥🔥... Also crosses *lifetime biz* of #Sooryavanshi... Becomes HIGHEST GROSSING *HINDI* FILM [pandemic era]... [Week 2] Fri 19.15 cr, Sat 24.80 cr, Sun 26.20 cr, Mon 12.40 cr, Tue 10.25 cr, Wed 10.03 cr. Total: ₹ 200.13 cr. #India biz. pic.twitter.com/snBVBMcIpm